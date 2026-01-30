x

Nacional ha recaudado más dinero por ventas de jugadores colombianos que el Liverpool o el Atlético de Madrid: este es el ranking

Atlético Nacional se consolida como uno de los clubes más influyentes en el mercado de fichajes al figurar por encima de gigantes europeos como Liverpool y Atlético de Madrid en ingresos por ventas de jugadores colombianos.

    Mientras consolida un equipo importante entre experimentados y juveniles, el verde sigue siendo el mayor exportador del fútbol colombiano. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
Atlético Nacional vuelve a destacarse en el panorama internacional, esta vez fuera de la cancha. Según un estudio publicado por Transfermarkt, el club antioqueño es el segundo equipo en el mundo que más dinero ha recaudado por la venta de futbolistas colombianos, siendo únicamente superado por el Porto de Portugal.

El conjunto luso encabeza el ranking con 186,2 millones de euros obtenidos gracias a transferencias de jugadores cafeteros, mientras que el club verde suma una cifra nada despreciable de 131,8 millones de euros, consolidándose como la institución colombiana más exitosa en este rubro y una de las más importantes a nivel global.

Detrás de Porto y Atlético Nacional aparecen clubes de gran peso en el fútbol europeo y sudamericano. El listado lo completan Mónaco (92,6 millones), Atlético de Madrid (91,5), Aston Villa (80), Liverpool (75), Sevilla (59,7), Deportivo Cali (57,3), Sampdoria (51,5), Udinese (50,1), Junior (48,6), River Plate (47,2), Palmeiras (46,9), Ajax (43,3) y Watford (37,5 millones de euros).

Llama especialmente la atención que Atlético Nacional supere a clubes que realizaron negocios multimillonarios con futbolistas colombianos, como el Liverpool, que vendió a Luis Díaz por 75 millones de euros, o el Atlético de Madrid, protagonista del traspaso de Radamel Falcao García al Mónaco, uno de los más impactantes de su momento.

Este informe ratifica el papel histórico de Atlético Nacional como principal exportador de talento colombiano, reflejando no solo su capacidad formativa, sino también su impacto económico en el mercado internacional de fichajes.

