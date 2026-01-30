Nacional ha recaudado más dinero por ventas de jugadores colombianos que el Liverpool o el Atlético de Madrid: este es el ranking

Atlético Nacional vuelve a destacarse en el panorama internacional, esta vez fuera de la cancha. Según un estudio publicado por Transfermarkt, el club antioqueño es el segundo equipo en el mundo que más dinero ha recaudado por la venta de futbolistas colombianos, siendo únicamente superado por el Porto de Portugal.

El conjunto luso encabeza el ranking con 186,2 millones de euros obtenidos gracias a transferencias de jugadores cafeteros, mientras que el club verde suma una cifra nada despreciable de 131,8 millones de euros, consolidándose como la institución colombiana más exitosa en este rubro y una de las más importantes a nivel global.