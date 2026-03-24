Prueba internacional para Nacional: Cruz Azul, el reto en territorio estadounidense. ¿A qué hora y dónde verlo?

Atlético Nacional inicia una nueva travesía internacional con destino a Estados Unidos, donde enfrentará a Cruz Azul de México en un amistoso este miércoles 25 de marzo en el PayPal Park de San José, California.
El compromiso, pactado en medio de la semana de fechas FIFA, representa una oportunidad para el técnico Diego Arias de ajustar variantes tácticas y dar rodaje a jugadores que buscan consolidarse en el plantel principal, además de fortalecer la presencia del club en el escenario internacional.
La lista de convocados publicada por el club paisa incluye figuras de experiencia como Edwin Cardona, Jorman Campuzano, Alfredo Morelos, Andrés Sarmiento, Dairon Asprilla y el venezolano Eduard Bello, además de jóvenes talentos. El cuerpo técnico pretende aprovechar la ocasión para observar variantes, ajustar cargas y evaluar el desempeño de futbolistas en un contexto de alta competencia, ante una de las nóminas más sólidas de México.