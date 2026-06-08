En vivo | El árbitro se equivoca con el VAR y no pita un penalti claro a favor de Nacional por mano de Junior

El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, eligió a los 11 inicialistas, quienes van por una remontada histórica en el Atanasio Girardot tras caer 3-0 en Barranquilla ante Junior en el inicio de la final de la Liga BetPlay-1.

Los once elegidos son Harlen Castillo; Andrés Román, César Haydar, William Tesillo y Milton Casco; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo; Andrés Sarmiento, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

La historia entre Nacional y Junior ya demostró varias veces que en esta rivalidad nunca existe un desenlace sencillo. Ambos clubes protagonizaron algunas de las finales más dramáticas en la historia del fútbol colombiano. En 2004, por ejemplo, Junior ganó 3-0 en Barranquilla y parecía tener asegurado el título. Pero Nacional respondió en Medellín con un inolvidable 5-2 que llevó la definición hasta los penales (el visitante venció 5-4). Aquella tarde todavía permanece viva en la memoria del hincha verdolaga.

Diez años después, en la final de 2014, Nacional volvió a levantarse frente al conjunto tiburón gracias a un gol agónico de Jhon Valoy y otra definición dramática desde el punto penal (el Verde ganó 4-2).

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