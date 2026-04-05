¿Qué novedades tendrá Atlético Nacional para ponerse al día frente a Jaguares por Liga?

Atlético Nacional se pone al día en el calendario de la Liga BetPlay 1 este lunes (8:10 p.m.) de Pascua cuando reciba a Jaguares de Córdoba en el Atanasio, en juego que estaba aplazado de la segunda fecha. A pesar de la tranquilidad que genera ser el líder del campeonato con 31 puntos después de 14 encuentros (rendimiento del 73.8 %) y estar clasificado con anticipación para las semifinales, seguramente el técnico Diego Arias echará mano de sus mejores hombres para tratar de ofrecer un buen espectáculo y acallar las voces de un sector de la afición a la que no le bastan los resultados y sigue reclamando un mejor juego del “Rey de Copas” colombiano.

El estratega ya tiene a disposición a varios titulares que no actuaron en el 0-0 con Cúcuta por acumulación de tarjetas amarillas: Andrés Román, Milton Casco, Alfredo Morelos y Edwin Cardona. Lea aquí: Nacional se mostró como un líder sin brillo e igualó sin goles con Cúcuta Juan Manuel Zapata y William Tesillo son los únicos que tradicionalmente aparecen entre los convocados y que, en esta ocasión, presentan problemas físicos. El primero inició trabajos de campo el 1° de abril tras una lesión muscular de isquiotibial en el muslo derecho; el zaguero Tesillo apenas fue dado de alta este Sábado Santo luego de sufrir una contusión en la rodilla derecha. Lo más probable es que ambos continúen en readaptación para que estén a plenitud de condiciones en la fase definitiva del torneo.

Frente a las críticas, el volante Jorman Campuzano dijo que han tenido derrotas duras y que son respetables las dudas. “La gente debe entender que esto es fútbol y nosotros tenemos que mejorar de cara a lo que se viene; hay jugadores con mucha jerarquía y les pido que confíen en nosotros, también queremos conseguir la 19”.

Más de 222.000 hinchas lo han acompañado

Para esta nueva cita, Nacional espera que la fanaticada asista en buena cantidad al Atanasio, donde ha tenido buena respuesta en las ocho presentaciones en horario nocturno este año. Según el estadígrafo Óscar Yamit Quiroz (@oscaryamit en X), el promedio ha sido de 27.793 personas por juego. Aquí está el recuento: vs. América de Cali: 35.797; vs. Millonarios: 42.368; vs. Alianza: 27.289; vs. Cúcuta Deportivo: 25.009; vs. Llaneros: 24.239; vs. Boyacá Chicó: 23.016; vs. Fortaleza: 22.673; vs. Internacional de Bogotá: 21.654. Total de hinchas: 222.345.