Atlético Nacional, atento: Flamengo quiere a Kevin Viveros, que la está rompiendo en Brasil

El buen momento del delantero colombiano Kevin Viveros en Brasil no pasa desapercibido. Sus actuaciones con Athletico Paranaense lo han puesto en el radar de Flamengo, uno de los clubes más poderosos del continente, en una noticia que también ilusiona a Atlético Nacional, equipo que aún conserva el 30 % de sus derechos deportivos.
Viveros ha tenido un arranque de temporada destacado en el Brasileirao, con cinco goles en ocho jornadas, cifras que lo convierten en una de las revelaciones del campeonato. Su rendimiento ha sido clave para que Paranaense se ubique en los primeros puestos de la tabla, peleando de cerca con Palmeiras en la parte alta.