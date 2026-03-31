Atlético Nacional, atento: Flamengo quiere a Kevin Viveros, que la está rompiendo en Brasil

El buen momento del delantero colombiano Kevin Viveros en Brasil no pasa desapercibido. Sus actuaciones con Athletico Paranaense lo han puesto en el radar de Flamengo, uno de los clubes más poderosos del continente, en una noticia que también ilusiona a Atlético Nacional, equipo que aún conserva el 30 % de sus derechos deportivos. Viveros ha tenido un arranque de temporada destacado en el Brasileirao, con cinco goles en ocho jornadas, cifras que lo convierten en una de las revelaciones del campeonato. Su rendimiento ha sido clave para que Paranaense se ubique en los primeros puestos de la tabla, peleando de cerca con Palmeiras en la parte alta.

El interés de Flamengo responde no solo a su presente goleador, sino también a su proyección. El conjunto de Río de Janeiro, que busca mantenerse en la élite tras sus recientes éxitos en el Brasileirao y la Copa Libertadores, ve en el atacante una opción interesante para reforzar su ofensiva de cara a los grandes retos del año. Además, el equipo rojinegro atraviesa una nueva etapa bajo la dirección técnica de Leonardo Jardim, quien ha asumido el mando tras la salida de Filipe Luís y ha comenzado a perfilar un proyecto competitivo y ambicioso. En ese contexto, Viveros encajaría como una apuesta de presente y futuro. Para el delantero, un eventual fichaje por Flamengo representaría un salto importante en su carrera. No solo le permitiría competir en uno de los clubes más mediáticos de Sudamérica, sino también ganar mayor visibilidad internacional, lo que podría acercarlo a su objetivo de llegar al fútbol europeo e incluso abrirle las puertas de la Selección Colombia. Sin embargo, la operación no será sencilla. Viveros tiene contrato vigente con Athletico Paranaense hasta finales de 2027, y el club brasileño no tiene intención de desprenderse fácilmente de uno de sus jugadores más importantes. De hecho, ya han rechazado acercamientos de otros equipos, considerándolo pieza clave en sus aspiraciones deportivas.

Aun así, se espera que Flamengo presente una propuesta formal en los próximos meses, lo que podría abrir la puerta a una negociación. El futuro del atacante podría definirse en el mercado de mitad de año o, en su defecto, a comienzos de la siguiente temporada. Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la expectativa. El desenlace dependerá tanto del rendimiento sostenido del jugador como de la voluntad de las partes y las condiciones económicas que se logren acordar.