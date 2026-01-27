Presidente de Nacional contó todas las verdades del mercado de pases verdolaga: ¿Si tuvieron a Rueda y a James en el radar?

El presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, entregó detalles clave sobre el presente y el futuro del club en el mercado de pases, durante una entrevista concedida a Win Sports. El directivo abordó varios temas que han generado expectativa entre los hinchas, incluyendo salidas, préstamos, refuerzos y posibles regresos. Uno de los nombres propios fue el de Emilio Aristizábal. Arango confirmó que el delantero tiene múltiples propuestas sobre la mesa y que el club está evaluando las opciones junto a su representante. “Con Emilio tenemos muchas propuestas que estamos revisando con su representante, con la intención de que sume minutos afuera del país, que es lo más probable que suceda”, afirmó el presidente verdolaga.

En cuanto a las salidas, Arango reveló que Andy Batioja será cedido a Fortaleza, en una operación que incluye una opción de repesca para Nacional. De igual forma, Luis Marquínez saldrá a préstamo al Deportes Tolima, club que ya confirmó oficialmente su llegada este lunes. Sobre los refuerzos, el directivo fue claro al señalar que el mercado de pases del equipo antioqueño se cerrará con la incorporación de un delantero centro, un número 9 que complete la nómina para el segundo semestre. También hubo espacio para hablar de uno de los nombres más ilusionantes para la afición: James Rodríguez. Arango fue enfático en descartar cualquier acercamiento reciente, explicando que el propio jugador ha manifestado que no desea regresar al fútbol colombiano en el corto o mediano plazo. “Es un jugador al que le tenemos respeto y cariño. Varias personas dentro del club hablan con él, pero con lo que ha dicho de que no quiere volver en un corto o mediano plazo a Colombia, no hemos tenido contacto para que venga a Nacional”, señaló.

Finalmente, el presidente aclaró la situación contractual de Marino Hinestroza. Nacional poseía el 50 % de sus derechos deportivos y, tras la venta del 80 % al Vasco da Gama, el club colombiano recibe el dinero correspondiente al 30 %, mientras que el otro 50 % va para Columbus Crew. Además, Atlético Nacional conservará el 20 % restante de una futura venta que realice el club brasileño.