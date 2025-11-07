Nacional acelera negociaciones para retener a Alfredo Morelos: “Las ganas están, quiero quedarme”

La conexión entre Alfredo Morelos y Atlético Nacional ha sido cargada de goles. Desde su regreso al fútbol colombiano, el delantero cordobés ha demostrado que su olfato goleador, su potencia y su carácter competitivo siguen intactos. Y ahora, con 29 tantos en 82 partidos, se ha convertido en una pieza fundamental del esquema verdolaga, un ídolo contemporáneo que podría marcar una nueva era si logra quedarse. El calendario aprieta y el reloj avanza. Su contrato actual vence el 31 de diciembre, por lo que la dirigencia del club, encabezada por Sebastián Arango, trabaja contrarreloj para lograr la renovación. En las oficinas del verde se respira optimismo, y no es para menos: el propio Morelos ha manifestado públicamente su deseo de continuar vistiendo la camiseta del equipo paisa.

“Ahí estamos en conversación, toca ahorita hablar con el presidente (Sebastián Arango) y con Gustavo (Fermani)”, declaró el delantero en zona mixta tras la goleada 4-1 sobre el América de Cali, en la semifinal de ida de la Copa BetPlay. Sus palabras transmiten calma y esperanza. No se trata solo de un asunto contractual, sino emocional. Morelos se siente en casa, lo ha dejado claro en cada entrevista y en cada gesto dentro del campo. “Tenemos tiempo todavía, las ganas están. El querer quedarme acá, mi familia está feliz, yo estoy feliz. Lo más importante es que está la motivación”, añadió el “Búfalo”, con la sonrisa de quien disfruta cada momento en el club de sus amores.

El delantero, que volvió a Colombia, ha recuperado el protagonismo y la confianza. Bajo la dirección de Diego Arias, ha encontrado un sistema que potencia sus virtudes: se muestra más participativo, conecta con los extremos y mantiene esa garra que lo caracteriza frente al arco rival. En la institución saben que mantenerlo sería un golpe de ilusión para la afición. No solo por su jerarquía y capacidad goleadora, sino también por lo que representa su liderazgo en el vestuario. Los hinchas, que lo adoptaron rápidamente como referente, han inundado las redes con mensajes pidiendo su renovación.

El desenlace de esta historia podría depender de lo que ocurra en los próximos compromisos. Nacional afronta la recta final de la Liga BetPlay-2 y la semifinal de vuelta de la Copa con la ilusión de conquistar el doblete. Si el verde logra consagrarse campeón, las negociaciones para la continuidad de Morelos se facilitarían considerablemente. Por ahora, el “Búfalo” mantiene la concentración en el objetivo deportivo. Cada partido lo asume como si fuera el último, cada gol lo celebra con el alma, y cada ovación de la tribuna le recuerda por qué quiere seguir en Medellín. En un club que ha visto pasar a grandes goleadores, Morelos ya tiene su lugar reservado.