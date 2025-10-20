Otra insólita sanción a Nacional, en la que los castigados serían los hinchas del Medellín

La historia del fútbol colombiano parece empeñada en superar sus propios absurdos. Esta vez, una nueva sanción impuesta a Atlético Nacional ha despertado la indignación no solo de la hinchada verdolaga, sino también de los seguidores del Medellín, quienes, de manera insólita, terminarían siendo los principales afectados por una medida que muchos califican como incomprensible.
El origen del castigo se remonta al pasado 5 de octubre, cuando Nacional actuó como equipo visitante y parte de su hinchada encendió pólvora en la tribuna, lo que provocó un retraso en el inicio del encuentro. La Comisión Disciplinaria de la Dimayor sancionó al club verde con el cierre de la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot por una fecha, argumentando el “uso indebido de pólvora por parte de sus aficionados”.