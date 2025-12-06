Música hecha por hongos y plantas: así funciona el proyecto Bionic and the Wires

En Youtube, una nueva forma de música captó la atención de millones de personas, quizá por lo particular de la situación, porque las primeras notas que se distinguen en el video no salen de un piano ni de un sintetizador humano, sino de la superficie húmeda de un hongo conectado a dos electrodos, como si la vida subterránea del bosque hubiera encontrado una forma inesperada de hacerse oír.
La escena, grabada en una sala oscura de Manchester, muestra el braceo de un robot acoplado a un tallo que poco a poco comienza a golpear un tambor metálico, mientras la intensidad del ritmo cambia a medida que la planta responde al ambiente. Y si es claro que hace unos años esto habría parecido un truco de magia, hoy se ha convertido en la redefinición de quién puede crear música o no.
Ahora bien, esto es posible gracias a Bionic and the Wires, el proyecto liderado por Jon Ross y Andy Kidd, que convierte señales biológicas en composiciones sonoras y arte visual, una fusión entre tecnología, naturaleza y creación que cuestiona la noción misma de creatividad y que consiste en dotar a organismos que nunca hemos considerado artistas de herramientas para expresarse. Una línea de trabajo para nada decorativa o marginal.
Para ello, Ross diseñó brazos robóticos capaces de moverse según los impulsos eléctricos que generan plantas y hongos, y Kidd creó el lenguaje musical que traduce esas fluctuaciones en armonías, ritmos y texturas envolventes.