Diego Arias y Milton Casco reconocieron dificultades de Nacional en Ibagué y ya piensan en Millonarios

Tras la derrota 1-0 de Nacional ante Deportes Tolima en Ibagué. Tras el partido, Diego Arias y Milton Casco reconocieron las dificultades del juego y enfocaron la mirada en el próximo duelo de Copa Sudamericana contra Millonarios.

    En la imagen aparece Edwin Cardona durante el encuentro frente al Tolima en Ibagué. FOTO ATLÉTICO NACIONAL
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 51 minutos
bookmark

Atlético Nacional cayó 1-0 frente a Deportes Tolima en Ibagué, en un partido donde las circunstancias del juego condicionaron el desempeño del equipo visitante. Tras el partido, el técnico Diego Arias y el defensor Milton Casco ofrecieron sus impresiones en rueda de prensa.

Arias destacó la dificultad de enfrentarse a un rival fuerte en casa: “Sabíamos que ellos generan mucho volumen de juego en condición de local. Pensábamos que era importante el momento defensivo, ser agresivos en las pérdidas y activar rápido la presión. Comenzamos el partido costando un poco, y tras la expulsión nos tocó defender más atrás”.

El técnico explicó que los cambios ofensivos, con la entrada de Alfredo Morelo, Andrés Sarmiento y Dairon Asprilla, buscaban refrescar al equipo y generar situaciones de peligro: “Por momentos se dio con la entrada de Asprilla, acercamientos que pudieron ser peligrosos, pero no alcanzaron para empatar”.

Sobre la preparación del equipo de cara a la Copa Conmebol Sudamericana, Arias señaló: “Tenemos una plantilla amplia que nos permite disputar este partido y enfrentar el de Millonarios con decisión y calidad. Aprovecharemos estos casi tres días para llegar lo mejor posible”.

En cuanto al debutante Neider Parra, el técnico expresó satisfacción: “Se ganó el derecho a jugar hoy, se esforzó y en algunas situaciones destacó. Estamos contentos con su debut”.

Por su parte, Casco analizó la dificultad de generar juego ante Tolima: “Nos costó agarrar la pelota, que es lo que queremos. Tenemos que replantear y trabajar para el miércoles, llegar de la mejor manera y ejecutar nuestro estilo”. También explicó que la demora en recuperar el balón condicionó el ataque: “Eso limitó cómo podíamos atacar, más allá de atacar por un lado o por otro”.

Arias, preguntado sobre el rendimiento del equipo de visitante, explicó que cada partido tiene sus particularidades: “Hace tres días ganamos en Bogotá, hoy enfrentamos un rival fuerte en casa y no pudimos hacer el tipo de partido que nos convenía. Cada juego fuera de casa es diferente y hay que analizarlo uno a uno”.

Finalmente, el técnico destacó el esfuerzo colectivo: “Todos los jugadores se entregaron para el objetivo, infortunadamente no lo logramos, pero tenemos que analizar, crecer en los entrenamientos y prepararnos para el partido muy importante que viene”.

Con esta derrota, Nacional deberá ajustar su juego y enfocarse en la próxima cita con Millonarios por la Sudamericana, donde buscará retomar el camino de los resultados positivos.

