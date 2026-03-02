Diego Arias y Milton Casco reconocieron dificultades de Nacional en Ibagué y ya piensan en Millonarios

Atlético Nacional cayó 1-0 frente a Deportes Tolima en Ibagué, en un partido donde las circunstancias del juego condicionaron el desempeño del equipo visitante. Tras el partido, el técnico Diego Arias y el defensor Milton Casco ofrecieron sus impresiones en rueda de prensa. Arias destacó la dificultad de enfrentarse a un rival fuerte en casa: “Sabíamos que ellos generan mucho volumen de juego en condición de local. Pensábamos que era importante el momento defensivo, ser agresivos en las pérdidas y activar rápido la presión. Comenzamos el partido costando un poco, y tras la expulsión nos tocó defender más atrás”.

El técnico explicó que los cambios ofensivos, con la entrada de Alfredo Morelo, Andrés Sarmiento y Dairon Asprilla, buscaban refrescar al equipo y generar situaciones de peligro: “Por momentos se dio con la entrada de Asprilla, acercamientos que pudieron ser peligrosos, pero no alcanzaron para empatar”. Sobre la preparación del equipo de cara a la Copa Conmebol Sudamericana, Arias señaló: “Tenemos una plantilla amplia que nos permite disputar este partido y enfrentar el de Millonarios con decisión y calidad. Aprovecharemos estos casi tres días para llegar lo mejor posible”. En cuanto al debutante Neider Parra, el técnico expresó satisfacción: “Se ganó el derecho a jugar hoy, se esforzó y en algunas situaciones destacó. Estamos contentos con su debut”. Por su parte, Casco analizó la dificultad de generar juego ante Tolima: “Nos costó agarrar la pelota, que es lo que queremos. Tenemos que replantear y trabajar para el miércoles, llegar de la mejor manera y ejecutar nuestro estilo”. También explicó que la demora en recuperar el balón condicionó el ataque: “Eso limitó cómo podíamos atacar, más allá de atacar por un lado o por otro”.

Arias, preguntado sobre el rendimiento del equipo de visitante, explicó que cada partido tiene sus particularidades: “Hace tres días ganamos en Bogotá, hoy enfrentamos un rival fuerte en casa y no pudimos hacer el tipo de partido que nos convenía. Cada juego fuera de casa es diferente y hay que analizarlo uno a uno”. Finalmente, el técnico destacó el esfuerzo colectivo: “Todos los jugadores se entregaron para el objetivo, infortunadamente no lo logramos, pero tenemos que analizar, crecer en los entrenamientos y prepararnos para el partido muy importante que viene”.