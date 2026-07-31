Nacional va con todo a Montería: debut liguero, nuevos refuerzos y el liderazgo de Armani ilusionan

Atlético Nacional está listo para comenzar un nuevo reto. El conjunto verdolaga viajará a Montería para enfrentar este domingo a Jaguares, en el que será su debut en la Liga BetPlay II, un compromiso en el que el técnico Lucas González apostará por lo mejor de la nómina que tiene disponible con el objetivo de arrancar el campeonato con tres puntos. El equipo antioqueño llega con el impulso que significó la clasificación a la siguiente fase de la Copa BetPlay tras eliminar a Tigres. Aunque el resultado fue recibido con prudencia por parte de la afición debido a las diferencias entre ambos planteles, con el paso de los días tomó mayor valor al observar cómo otros favoritos quedaron sorpresivamente eliminados. Deportes Tolima fue superado por Deportes Quindío y Junior quedó en el camino frente a Barranquilla, demostrando que ningún rival puede darse por vencido antes de jugar.

Mientras el cuerpo técnico mantiene su atención en la preparación del partido, la dirigencia continúa trabajando para cerrar oficialmente la plantilla. Los directivos ultiman los detalles para presentar a los últimos refuerzos de la temporada, entre los que se encuentran el defensor Andrés Reyes y el volante Elías Cabrera, incorporaciones con las que el club espera fortalecer tanto la zona defensiva como el frente de ataque. Otra de las noticias que llenó de optimismo el ambiente verdolaga fue el esperado estreno de Franco Armani. El histórico arquero dejó una grata impresión en su regreso al club, mostrando un excelente estado físico y seguridad bajo los tres palos. Además, Nacional compartió un video desde el camerino en el que el guardameta protagonizó un emotivo discurso antes del compromiso, dejando en evidencia el liderazgo y la experiencia que pretende aportar a un grupo que combina juventud y recorrido. Ahora el siguiente desafío será Montería, donde además del rival, Nacional tendrá que enfrentarse a las altas temperaturas características de la ciudad. El encuentro se disputará este domingo a partir de las 3:45 de la tarde, en un escenario que suele exigir un importante desgaste físico y que pondrá a prueba la preparación del plantel.

Lucas González ha manifestado en varias oportunidades que está satisfecho con la disposición y el compromiso que han mostrado sus jugadores durante la pretemporada y los primeros compromisos oficiales. Sin embargo, también ha insistido en que el equipo todavía tiene aspectos por corregir, especialmente en el funcionamiento colectivo, por lo que espera que el paso de los partidos permita consolidar la idea futbolística que busca implementar. Con una base sólida, la expectativa por los nuevos fichajes y el regreso de un referente como Franco Armani, Atlético Nacional inicia una nueva ilusión en la Liga BetPlay. El objetivo será comenzar con una victoria en Montería y dar el primer paso hacia el protagonismo que exige su historia.