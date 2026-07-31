Nacional va con todo a Montería: debut liguero, nuevos refuerzos y el liderazgo de Armani ilusionan

Atlético Nacional está listo para comenzar un nuevo reto. El conjunto verdolaga viajará a Montería para enfrentar este domingo a Jaguares, en el que será su debut en la Liga BetPlay II, un compromiso en el que el técnico Lucas González apostará por lo mejor de la nómina que tiene disponible con el objetivo de arrancar el campeonato con tres puntos.
El equipo antioqueño llega con el impulso que significó la clasificación a la siguiente fase de la Copa BetPlay tras eliminar a Tigres. Aunque el resultado fue recibido con prudencia por parte de la afición debido a las diferencias entre ambos planteles, con el paso de los días tomó mayor valor al observar cómo otros favoritos quedaron sorpresivamente eliminados. Deportes Tolima fue superado por Deportes Quindío y Junior quedó en el camino frente a Barranquilla, demostrando que ningún rival puede darse por vencido antes de jugar.