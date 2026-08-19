Estos son los convocados de Atlético Nacional para el partido benéfico contra Once Caldas; ¿a qué hora y dónde verlo?

Atlético Nacional y Once Caldas organizaron un partido amistoso con fines benéficos para las víctimas del terremoto que sufrió Colombia el pasado 10 de agosto. El encuentro entre los dos campeones de Copa Libertadores del país se jugará desde las 7:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Allí, antes, durante y después del partido, las personas que asistan al recinto podrán entregar ayuda en especie: ropa, alimentos no perecederos, implementos de aseo, etc.
Pico y Placa Medellín
viernes
7 y 9
7 y 9