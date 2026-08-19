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Estos son los convocados de Atlético Nacional para el partido benéfico contra Once Caldas; ¿a qué hora y dónde verlo?

La boletería de Atlético Nacional vs. Once Caldas será donada al 100% para ayuda humanitaria

  • Franco Armani está en los convocados. FOTO: X Nacionaloficial
    Franco Armani está en los convocados. FOTO: X Nacionaloficial
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
19 de agosto de 2026
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Atlético Nacional y Once Caldas organizaron un partido amistoso con fines benéficos para las víctimas del terremoto que sufrió Colombia el pasado 10 de agosto. El encuentro entre los dos campeones de Copa Libertadores del país se jugará desde las 7:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Allí, antes, durante y después del partido, las personas que asistan al recinto podrán entregar ayuda en especie: ropa, alimentos no perecederos, implementos de aseo, etc.

Cabe destacar que ambos equipos no juegan desde el domingo 9 de agosto, día en que Once Caldas igualó 1-1 con Jaguares de Córdoba en Montería, mientras que el “Verde Paisa” cayó en el Clásico Popular contra América de Cali en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Desde entonces, Nacional jugó un par de amistosos contra Leones de Itagüí en la sede deportiva de Guarne. Por su lado, Once Caldas se negó a jugar durante los últimos días, principalmente por respeto hacia las víctimas del sismo.

Convocados de Atlético Nacional para el partido benéfico

Si bien es un compromiso de carácter amistoso y con fines sociales, ayudaría a Lucas González a seguir engranando el equipo. Con oportunidad de probar a todos los jugadores convocados, el entrenador de 45 años, que es asistido en el banquillo por Alexis Henríquez, citó para este partido a 24 jugadores de la plantilla:

Arqueros: Franco Armani y Luis Marquínez

Defensas: Neider Parra, Simón García, Cesar Haydar, Andrés Reyes, Andrés Román, Yeicar Perlaza, Milton Casco y Samuel Velásquez

Mediocampistas: Jorman Campuzano, Felipe Marín, Matheus Uribe, Xavi Rios, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona y Juan Manuel Rengifo

Delanteros: Andrés Sarmiento, Ian Poveda, Nicolás Rodríguez, Kevin Parra, Marlos Moreno, Cristian Arango y Alfredo Morelos

La posible nómina titular de Atlético Nacional contra el conjunto blanco sería la siguiente: Armani (arquero) - Román, Parra, Haydar, Velásquez (defensas) - Marín, Zapata, Rengifo (mediocampistas) - Rodríguez, Parra y Morelos (delanteros).

¿Dónde ver el partido?

El compromiso benéfico entre los reyes de América en Colombia será a las 7:00 p.m., hora de Colombia y será transmitido por Telemedellín. También se podrá seguir en el canal oficial de Atlético Nacional de Youtube. Alerta Paisa o Deportes Chicho Betancur, son algunos de los que transmitirán en radio.

Lea también: Dimayor no modificará el formato de la Liga Betplay; la Copa Betplay sí tuvo cambios

Bloque de preguntas y respuestas:

¿A qué hora juegan Atlético Nacional y Once Caldas el partido benéfico?
Atlético Nacional y Once Caldas se enfrentarán a las 7:00 p. m., hora de Colombia, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.
¿Dónde se puede ver Atlético Nacional vs. Once Caldas por televisión?
El partido benéfico será transmitido por Telemedellín. Además, se podrá seguir a través del canal oficial de Atlético Nacional en YouTube.
¿Qué jugadores convocó Atlético Nacional para el partido contra Once Caldas?
Lucas González convocó a 24 jugadores, entre ellos Franco Armani, Matheus Uribe, Edwin Cardona, Marlos Moreno, Cristian Arango y Alfredo Morelos. La convocatoria también incluye futbolistas de las líneas defensiva y de mediocampo.
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