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Barcelona golpeó al Real Madrid, conquistó LaLiga y apretó la lucha histórica por los títulos

El Barcelona derrotó 2-0 al Real Madrid en el clásico español y se proclamó campeón anticipado de LaLiga 2025-2026. Con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres, el equipo de Hansi Flick celebró el título a falta de tres jornadas y volvió a imponer su dominio en España.

  • El Barcelona hizo una campaña por encima de los 90 puntos: lleva 91 y aún puede sumar más. FOTO GETTY
    El Barcelona hizo una campaña por encima de los 90 puntos: lleva 91 y aún puede sumar más. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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El Barcelona se proclamó campeón anticipado de LaLiga 2025-2026 tras vencer 2-0 al Real Madrid en una nueva edición del clásico español disputado en el Spotify Camp Nou. Con goles de Marcus Rashford a los 8 minutos y de Ferran Torres al 17, el conjunto azulgrana sentenció el campeonato a falta de tres jornadas y confirmó su dominio en el fútbol español durante esta temporada.

El equipo dirigido por Hansi Flick fue ampliamente superior desde el inicio del encuentro y supo aprovechar el delicado momento que atraviesa el Real Madrid, tanto dentro como fuera del campo. Durante la semana previa al clásico, el vestuario merengue se vio envuelto en la polémica tras conocerse una fuerte pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, situación que terminó afectando el ambiente del equipo y que el Barcelona capitalizó a la perfección.

Desde el pitazo inicial, el conjunto catalán impuso intensidad, presión alta y eficacia ofensiva. Rashford abrió el marcador muy temprano tras una rápida jugada colectiva que silenció cualquier intento de reacción madridista. Minutos después, Ferran Torres amplió la ventaja luego de una transición ofensiva que dejó en evidencia las fragilidades defensivas del cuadro blanco.

La victoria no solo significó tres puntos decisivos, sino también la confirmación de una temporada impecable para el Barcelona. Bajo la conducción de Flick, el club recuperó identidad futbolística, regularidad y competitividad, elementos que le permitieron conquistar el campeonato con autoridad y volver a poner al Camp Nou en el centro de la celebración.

Además del éxito deportivo, este nuevo título reaviva la histórica disputa entre Barcelona y Real Madrid por ser el club más ganador del fútbol español. Con esta consagración, el conjunto blaugrana alcanzó los 104 títulos oficiales en su historia, acercándose peligrosamente a los 106 que ostenta el Real Madrid.

La diferencia entre ambos gigantes es ahora de apenas dos trofeos, una distancia mínima que promete mantener viva la batalla por la supremacía histórica durante las próximas temporadas. Mientras el Barcelona continúa dominando ampliamente las competiciones de Copa y sostiene su prestigio como el “Rey de Copas”, el Real Madrid mantiene su ventaja gracias a su legendario historial en la Champions League y torneos internacionales.

El clásico, una vez más, terminó teniendo un impacto mucho mayor que el resultado de un solo partido. Barcelona no solo ganó el encuentro más importante del fútbol español, sino que también envió un mensaje contundente: el proyecto liderado por Hansi Flick está preparado para marcar una nueva era y seguir acortando distancias en la eterna rivalidad con el Real Madrid.

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