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Francés evacuado del crucero con brote de hantavirus presentó síntomas durante vuelo de repatriación

Las autoridades sanitarias europeas intensificaron las medidas de vigilancia tras confirmarse que uno de los cinco pasajeros franceses repatriados desde el crucero MV Hondius presentó síntomas compatibles con hantavirus durante un vuelo de evacuación desde Tenerife.

  • Con trajes de protección, desinfecciones constantes, separadores con pantallas profilácticas y otras seguridades, se ha realizado el desembarco y traslado de los pasajeros del crucero. Foto: Jorge Guerrero / AFP
    Con trajes de protección, desinfecciones constantes, separadores con pantallas profilácticas y otras seguridades, se ha realizado el desembarco y traslado de los pasajeros del crucero. Foto: Jorge Guerrero / AFP
Agencia AFP
hace 4 horas
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La alerta internacional por el brote de hantavirus relacionado con el crucero neerlandés MV Hondius volvió a intensificarse este domingo luego de que un ciudadano francés evacuado desde Tenerife presentara síntomas compatibles con la enfermedad durante el vuelo de repatriación hacia Francia.

La información fue confirmada por el primer ministro francés, Sébastien Lecornu a través de su cuenta de X. Explicó que el pasajero comenzó a presentar síntomas mientras viajaba junto a otros cuatro ciudadanos franceses evacuados del crucero. Según indicó, los cinco pasajeros fueron puestos inmediatamente en aislamiento estricto mientras continúan las evaluaciones médicas: “Estos cinco pasajeros fueron colocados inmediatamente en aislamiento estricto hasta nuevo aviso. Están bajo atención médica y serán sometidos a pruebas y a un examen de salud”.

El primer ministro francés anunció además que el gobierno emitirá esta noche un decreto para implementar las medidas de aislamiento.

El crucero MV Hondius, que había zarpado el pasado 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, permanece bajo vigilancia sanitaria luego de que se reportaran varios casos sospechosos y al menos tres muertes asociadas al hantavirus. El desembarco de los cerca de 150 ocupantes se realiza en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, bajo estrictos protocolos de bioseguridad coordinados por autoridades españolas, organismos europeos y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

También le puede interesar: Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius: 3 muertos y alerta global

Los primeros en salir del crucero fueron los catorce españoles, hacia las 8:30 GMT, que fueron trasladados al aeropuerto de Tenerife Sur. Un periodista de la AFP vio cómo llegaban en autobuses rojos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) con la parte del conductor separada de los pasajeros por una especie de pantalla profiláctica.

Al llegar al aeropuerto, los españoles se cambiaron los trajes de protección y fueron desinfectados, antes de despegar en el avión con el que aterrizaron cerca de Madrid a las 10:55 GMT, desde donde partieron a un hospital militar para hacer cuarentena.

La misma operación tendrá lugar con los demás pasajeros y miembros de la tripulación de otras nacionalidades este domingo hasta el atardecer, entre ellos España, Francia, Canadá, Países Bajos y Australia, donde los viajeros deberán cumplir cuarentenas preventivas y seguimiento epidemiológico.

El último vuelo, hacia Australia, saldrá el lunes, dijo la ministra de Sanidad española, Mónica García, que se encuentra junto a otros ministros y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, coordinando y supervisando el operativo.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el operativo “está yendo muy bien” y pidió evitar alarmas desproporcionadas. “Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro covid. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo”, afirmó.

Hasta ahora, la OMS mantiene un balance de seis casos confirmados entre ocho sospechosos, incluidos pasajeros neerlandeses y una mujer alemana fallecida tras haber participado en el viaje. Expertos recuerdan que el hantavirus es una enfermedad poco frecuente, generalmente transmitida por contacto con fluidos o excrementos de roedores infectados, y que los casos de transmisión entre humanos son extremadamente raros.

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Pese a la alarma mundial que creó el brote, Carlo Ferello, un ingeniero jubilado argentino, relató al canal local TN, que el ambiente en el crucero no era “preocupante” porque después de los casos iniciales “no se descubrió más”.

“Yo estaba solo, así que siempre comía, desayunaba, almorzaba, cenaba solo, no tenía mucho contacto (...) Se siguió una vida, digamos, normal”, continuó Ferello, que hará la cuarentena en Países Bajos.

Las autoridades españolas insistieron en que el operativo se desarrolla “con todas las garantías de salud pública”. Sin embargo, el presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo, manifestó su preocupación por la llegada del crucero al archipiélago y aseguró que no permitirá poner “en peligro a la población”.

El barco se encuentra fondeado, sin atracar, en el puerto de la Granadilla para no tocar tierra, por petición expresa de las autoridades regionales canarias, que han dejado clara su oposición al operativo.

La directora de Protección Civil española, Virginia Barcones, declaró a RTVE que, si todo sigue “conforme a lo previsto”, el barco va a zarpar rumbo a Países Bajos a las 6:00 p.m. GMT del lunes.

”El mundo nos observa de nuevo. Y de nueva España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país, con ejemplaridad y con eficacia”, dijo por su parte el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de su Partido Socialista en Andalucía.

Lea más: Este fue el itinerario de la pareja neerlandesa considerada “pacientes cero” del hantavirus, ¿dónde se contagiaron?

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