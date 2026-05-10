Francés evacuado del crucero con brote de hantavirus presentó síntomas durante vuelo de repatriación

La alerta internacional por el brote de hantavirus relacionado con el crucero neerlandés MV Hondius volvió a intensificarse este domingo luego de que un ciudadano francés evacuado desde Tenerife presentara síntomas compatibles con la enfermedad durante el vuelo de repatriación hacia Francia.
La información fue confirmada por el primer ministro francés, Sébastien Lecornu a través de su cuenta de X. Explicó que el pasajero comenzó a presentar síntomas mientras viajaba junto a otros cuatro ciudadanos franceses evacuados del crucero. Según indicó, los cinco pasajeros fueron puestos inmediatamente en aislamiento estricto mientras continúan las evaluaciones médicas: “Estos cinco pasajeros fueron colocados inmediatamente en aislamiento estricto hasta nuevo aviso. Están bajo atención médica y serán sometidos a pruebas y a un examen de salud”.