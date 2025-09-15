Video | “Baila Moreno, baila Moreno”: así fue la celebración privada de Once Caldas por los 40 años de Dayro Moreno

No todos los días un ícono en actividad del fútbol colombiano cumple 40 años mientras sigue marcando la diferencia. Y si ese ícono es Dayro Mauricio Moreno Galindo, el festejo no pudo ser simplemente ordinario.
Antes del partido contra Envigado en el Estadio Palogrande, que terminó con victoria 1-0 para los locales, el Once Caldas le rindió un emotivo homenaje a Dayro, con sus padres en la cancha y el aplauso de una afición que lo ha convertido en leyenda.
“Estoy contento por este momento en mi carrera y en mi vida, por lo que me está pasando, por el sueño de estar en mi selección y por participar de la clasificación al Mundial. Estoy agradecido con Dios y con toda Colombia por el apoyo que me dieron. Se me eriza la piel porque todo el país me respaldó, en el Metropolitano todo el estadio me pidió”, expresó Dayro, con la voz entrecortada, en la previa del juego.