Así fue el encuentro de Cristian Arango con su abuela tras cumplirle el sueño con Atlético Nacional

En el fútbol hay goles importantes, títulos inolvidables y noches históricas. Pero para Cristian “Chicho” Arango, uno de los momentos más significativos de su carrera no se mide en estadísticas, sino en lágrimas, abrazos y promesas cumplidas.
Un video que circula en redes sociales muestra el emotivo instante en que el delantero se encuentra con su abuela, vestida con la camiseta verde y blanca de Atlético Nacional. Sentada, con bastón en mano y visiblemente emocionada, la mujer apenas puede creer que su nieto —aquel niño que vio crecer— hoy defienda los colores del equipo de sus amores... y además haya marcado un gol.