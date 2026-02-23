Así cayó alias Rolex, narco requerido por la DEA por enviar cocaína a Ecuador y Perú

La Policía, en coordinación con la Fiscalía y con apoyo de la DEA, capturó con fines de extradición a Rubén Darío Jaramillo Pinto, conocido con los alias Cucho o ‘Rolex’. Jaramillo Pinto es señalado como presunto narcotraficante y enlace internacional entre organizaciones criminales de Colombia, Ecuador y Perú. Según investigaciones judiciales y organismos de seguridad, Jaramillo Pinto sería un articulador clave entre la subestructura Dagoberto Ramos, de las disidencia de las Farc, y las estructuras criminales ‘Los Lobos’ de Ecuador y ‘Los Pulpos’ de Perú, dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas transnacionales.

El detenido es investigado por la DEA por presunto tráfico de narcóticos, especialmente en la región del Pacífico. También figura como requerido mediante notificación roja por Perú por narcotráfico y es solicitado por el estado de Ohio (EE. UU.) por tráfico de drogas y conspiración. El coronel Elver Sanabria, director de la Dijín, indicó que Jaramillo Pinto estaría vinculado al envío de cocaína hacia esos dos países latinoamericanos mediante vehículos acondicionados con caletas. Una vez la droga llegaba a Ecuador y Perú, alias Rolex coordinaba el transporte del estupefaciente hacia Estados Unidos mediante embarcaciones rápidas que zarpaban desde la costa ecuatoriana.

Lo buscaban dos países

Perú lo busca desde el 25 de julio de 2006 por su participación en envíos de droga al extranjero mediante encomiendas internacionales, incluyendo un allanamiento en Lima a un centro de acopio de clorhidrato de cocaína, oculto en envíos con identidades falsas. Como antecedente, esta persona ya había sido capturada en 2025 en Cali con 49 kilos de cocaína, pero estaba en libertad en estos momentos por motivos que se desconocen.