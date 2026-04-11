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¡Bayern Múnich histórico! El equipo bávaro rompe el récord de goles en la Bundesliga; Lucho ingresó en el segundo tiempo

El Bayern Múnich de Luis Díaz consiguió un hito histórico en la historia del fútbol alemán: llegó a 105 goles en la temporada liguera. Lucho jugó 30 minutos.

  • El Bayern Múnich está compitiendo en todos los frentes: Bundesliga, Copa de Alemania y UEFA Champions League. FOTO: GETTY
    El Bayern Múnich está compitiendo en todos los frentes: Bundesliga, Copa de Alemania y UEFA Champions League. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 5 horas
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Los dirigidos por el belga Vincent Kompany tenían una cita con la historia en la mañana de este sábado 11 de abril. El Gigante de Baviera tenía que ir a jugar a Hamburgo a enfrentar al St. Pauli, con la oportunidad de superar el récord histórico de la Bundesliga en cuanto a goles se refiere. El mismo Bayern Múnich ostentaba el primer puesto en este ítem con 101 goles en la temporada 1971-72.

El Bayern salió a la cancha del Millernton-Stadion con un once mixto y sin Lucho Díaz. El marcador se movió temprano en el compromiso, cuando al minuto 9 Jamal Musiala conectó de cabeza un centro de Konrad Laimer, anotando así el gol número 101 del club en la 2025-26 y quedando a un gol de consagrarse como el equipo más efectivo en la historia de la Bundesliga en una sola temporada.

La historia se reescribió al minuto 53, cuando Leon Goretzka marcó el 2-0 rematando de pierna izquierda en el área después de recibir un rebote posterior al tiro libre cobrado por Joshua Kimmich. El tanto de Goretzka queda marcado en la historia como la diana 102 del equipo bávaro en un año de competición liguera, convirtiendo al equipo de Kompany en el más goleador de la historia.

Tan solo un minuto después del gol de Goretzka, el mismo Leon recuperó un balón en campo contrario y le dejó el balón a Michael Olise, que puso el 3-0. Posterior a este gol, el técnico belga del conjunto rojo movió el banco de suplentes y mandó a la cancha a Luis Díaz, que ingresó por Olise al minuto 63 de juego.

Lucho tuvo un buen partido, creó 5 ocasiones de gol, pero no pudo poner su nombre en la estadística, ni con ni asistencia. El partido culminó 5-0; los otros dos tantos fueron obra del senegalés Nicolas Jackson y de Leon Goretzka, quien fue la figura del partido con 2 goles, 2 recuperaciones que culminaron en gol y una asistencia.

Luis Fernando Díaz ha sido parte fundamental del eficaz ataque de los rojos. Lucho suma 15 goles y 14 asistencias en esta temporada de Bundesliga. El colombiano y su equipo siguen vivos en todas las competiciones.

El Bayern puede ser campeón el domingo 19 de abril si derrota al Stuttgart en el Allianz Arena, esto siempre y cuando no gane el Borussia Dortmund en la misma jornada. Lo próximo para el equipo bávaro y el Guajiro Díaz es el partido de vuelta contra el Real Madrid, también en condición de local. Los de Múnich, que llevan la ventaja en la serie por haber ganado 2-1 en España, deberán confirmar su favoritismo el próximo martes 14 de abril a las 2:00 p.m. hora de Colombia; se podrá ver por ESPN y Disney+.

Lea también: Agenda de futbolistas colombianos en el exterior este fin de semana: Juegan Díaz, Suárez y Arias, ¿actuará James?

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