¡Bayern Múnich histórico! El equipo bávaro rompe el récord de goles en la Bundesliga; Lucho ingresó en el segundo tiempo

Los dirigidos por el belga Vincent Kompany tenían una cita con la historia en la mañana de este sábado 11 de abril. El Gigante de Baviera tenía que ir a jugar a Hamburgo a enfrentar al St. Pauli, con la oportunidad de superar el récord histórico de la Bundesliga en cuanto a goles se refiere. El mismo Bayern Múnich ostentaba el primer puesto en este ítem con 101 goles en la temporada 1971-72.

El Bayern salió a la cancha del Millernton-Stadion con un once mixto y sin Lucho Díaz. El marcador se movió temprano en el compromiso, cuando al minuto 9 Jamal Musiala conectó de cabeza un centro de Konrad Laimer, anotando así el gol número 101 del club en la 2025-26 y quedando a un gol de consagrarse como el equipo más efectivo en la historia de la Bundesliga en una sola temporada.

La historia se reescribió al minuto 53, cuando Leon Goretzka marcó el 2-0 rematando de pierna izquierda en el área después de recibir un rebote posterior al tiro libre cobrado por Joshua Kimmich. El tanto de Goretzka queda marcado en la historia como la diana 102 del equipo bávaro en un año de competición liguera, convirtiendo al equipo de Kompany en el más goleador de la historia.