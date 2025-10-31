Brayan León, figura del DIM, fue elegido como uno de los mejores delanteros del mundo por el Observatorio de Fútbol CIES

A Brayan León parece haberle llegado la calma, después de una tormenta emocional que por poco lo hace tocar fondo. Dicen que, tras la derrota en la final del Apertura contra Santa Fe, el delantero bolivarense fue uno de los que más golpeados terminó. No solo porque era la segunda vez que se quedaba a las puertas de un título con el DIM. También debido a que fue uno de los jugadores más señalados por la afición.
Los hinchas pedían su cabeza. Él parecía haber perdido la conexión con el Medellín. Pudo salir. Sin embargo, el préstamo al Real Salt Lake de la MLS no se concretó. Siguió vestido de rojo. León es un hombre de carácter fuerte, que siente el fútbol como pocos. Alguna vez, a inicios del 2024, el escribiente lo esperaba afuera de la cancha de entrenamiento de la sede de Itagüí para una entrevista y el jugador, después de no entrenar como esperaba, salió molesto de la cancha.