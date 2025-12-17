Salario mínimo en Colombia para 2026 rozaría los $1,8 millones, anticipa ministro Benedetti

El salario mínimo en Colombia para 2026 vuelve a ser protagonista del debate económico y social esta semana, luego de que gremios empresariales y centrales obreras no llegaron a un acuerdo del alza en el primer plazo en el 15 de diciembre.
Ahora, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anticipó que el incremento será superior al 12%, una cifra que, según dijo, no debería sorprender a los trabajadores.
En entrevista con Blu Radio, Benedetti reveló que el ajuste será de dos dígitos y el decreto oficial se expedirá antes de Navidad. Incluso, dejó entrever que el porcentaje podría ser mayor.
“Cuidado, de pronto se lleva una sorpresa que es un poquito más arriba”, afirmó, abriendo la puerta a un aumento cercano al 13%.
