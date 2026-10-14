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El invicto búcaro sobrevivió a la polémica tras el empate con Águilas; así va la Liga Betplay

El partido entre Bucaramanga y Águilas Doradas terminó 1-1. Los Bumangueses son el único invicto del FPC.

  • El Atlético Bucaramanga está firmando su invicto más largo en los torneos cortos con 12 partidos. FOTO Colprensa
    El Atlético Bucaramanga está firmando su invicto más largo en los torneos cortos con 12 partidos. FOTO Colprensa
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 7 horas
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El Bucaramanga de Pablo Peirano está siendo la gran sorpresa del fútbol colombiano en este segundo semestre. El conjunto leopardo es el único invicto de la Liga tras disputar 12 partidos, ganar 6 y empatar otros 6. Su estilo de juego se basa en la efectividad de cara al arco, el buen manejo táctico para incomodar a cualquier rival y la fortaleza física necesaria para afrontar los duelos y las transiciones, además de ser fiel a una idea tanto de local como de visitante.

Águilas Doradas fue su retador el pasado martes; sin embargo, los antioqueños no pudieron sacar provecho de su posesión del balón, del 64 %, para romper el bloque bajo que implantó el asistente técnico de Peirano, Javier Tetes, quien dirigió por la sanción de su entrenador. Al final del partido, Águilas rescató el empate gracias a una pena máxima que fue tema de discusión en los distintos medios del país.

El arquero de la selección uruguaya que ataja en Bucaramanga, Cristopher Fiermarín, salió con los puños por un balón aéreo. Sin embargo, el futbolista de Águilas Javier Mena se interpuso en su camino y el guardameta charrúa terminó impactando levemente su cabeza antes de despejar el balón. El árbitro del compromiso, Jonnathan Ortiz, pitó penal tras el llamado del VAR. Jorge Soto cobró desde los once pasos y puso el 1-1 definitivo.

Con este resultado, el Bucaramanga mantiene el invicto más largo de su historia en los torneos cortos (12 partidos) y llegó a 24 puntos para afianzarse en el tercer lugar. Mientras tanto, Águilas Doradas se mantiene en la undécima posición, con 16 unidades, a cuatro del octavo lugar, que ocupa el Tolima.

El portero marcó

Más allá de la polémica, el portero de Águilas Doradas, Jorge Soto, cobró de forma impecable el penalti al minuto 90+10. El guardameta pereirano, de 33 años, se convirtió en el primer portero que anota en lo que va de la presente Liga. Soto también cobró lanzamientos desde el punto penal en su paso por el América de Cali, convirtiéndose poco a poco en uno de los especialistas que tiene la Liga desde los once pasos.

Mientras el asistente técnico uruguayo del Bucaramanga, Javier Tetes, afirmó que su equipo no ganó «por el penal que cobró el árbitro», en Águilas respiran tranquilos tras conseguir un punto en tierras bumanguesas.

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Lo próximo para el invicto del campeonato, Bucaramanga, será el América de Cali, en un duelo de alta tensión en el Américo Montanini. Por su parte, Águilas se enfrentará al Deportes Tolima.

Los ocho clasificados por el momento son: América (27 puntos), Cali (25 puntos), Bucaramanga (24 puntos), Nacional (23 puntos), DIM (23 puntos), Millonarios (22 puntos), Santa Fe (22 puntos) y Tolima (20 puntos).

Lea también: ¿Qué procedimiento intentaron hacer con la cancha del estadio El Campín?; aquí le explicamos

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo se originó la jugada del penalti en el minuto 90+10 que le dio el empate a Águilas Doradas?
En la última jugada del partido, el arquero uruguayo de Bucaramanga, Cristopher Fiermarín, salió a despejar un balón aéreo con los puños e impactó levemente con la cabeza a un adversario en su trayectoria. Tras la revisión del VAR a instancias del árbitro Jonnathan Ortiz, se sancionó la pena máxima.
¿Qué racha histórica mantiene el Atlético Bucaramanga a pesar del empate en casa?
A pesar de la frustración por dejar escapar la victoria en el último suspiro, el Bucaramanga estiró su registro a 12 partidos sin perder, consolidando el invicto más largo de su historia en torneos cortos, ubicándose en la tercera posición con 24 puntos.
¿Quiénes ocupan los primeros puestos de la tabla y la zona de clasificación parcial en Colombia?
Los ocho puestos de vanguardia son ocupados provisionalmente por América (27 pts), Cali (25 pts), Bucaramanga (24 pts), Nacional (23 pts), DIM (23 pts), Millonarios (22 pts), Santa Fe (22 pts) y Tolima (20 pts).
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