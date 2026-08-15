“Fuerza Colombia”: el mensaje de Camilo Durán tras anotar con el Celtic

En el marco de la primera jornada de la Copa de la Liga en Escocia, el Celtic de Camilo Durán visitó este sábado 15 de agosto al Dundee. El colombiano fue titular por tercera vez consecutiva tras ser parte de los inicialistas en las primeras dos fechas de la Liga de Escocia, en estos partidos asistió en una sola ocasión.

Ahora, el colombiano de 24 años, pudo encontrarse por primera vez con el gol. Al minuto 23, el hombre que tuvo paso por la cantera del Deportivo Independiente Medellín estampó su nombre en el marcador al rematar un rebote que quedó vivo en el área. Este gol, bien de delantero centro, deja un mensaje claro para el entrenador Martin O’Neill: Durán es un hombre de área.

Más allá del gol, el mensaje debajo de su camiseta es lo más valioso. Sin ignorar la situación en su país, Durán se levantó la camiseta verdiblanca de los “Celtas” y mostró el mensaje en su buzo térmico: “Fuerza Colombia”, decía la línea que mostró el oriundo de Santa Marta.