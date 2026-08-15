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“Fuerza Colombia”: el mensaje de Camilo Durán tras anotar con el Celtic

El futbolista colombiano Camilo Durán anotó su primer gol oficial en Escocia y se lo dedicó al país

  • Camilo Durán y su mensaje de apoyo para Colombia. FOTO: Instagram camiloduran28 y captura de vídeo
    Camilo Durán y su mensaje de apoyo para Colombia. FOTO: Instagram camiloduran28 y captura de vídeo
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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En el marco de la primera jornada de la Copa de la Liga en Escocia, el Celtic de Camilo Durán visitó este sábado 15 de agosto al Dundee. El colombiano fue titular por tercera vez consecutiva tras ser parte de los inicialistas en las primeras dos fechas de la Liga de Escocia, en estos partidos asistió en una sola ocasión.

Ahora, el colombiano de 24 años, pudo encontrarse por primera vez con el gol. Al minuto 23, el hombre que tuvo paso por la cantera del Deportivo Independiente Medellín estampó su nombre en el marcador al rematar un rebote que quedó vivo en el área. Este gol, bien de delantero centro, deja un mensaje claro para el entrenador Martin O’Neill: Durán es un hombre de área.

Más allá del gol, el mensaje debajo de su camiseta es lo más valioso. Sin ignorar la situación en su país, Durán se levantó la camiseta verdiblanca de los “Celtas” y mostró el mensaje en su buzo térmico: “Fuerza Colombia”, decía la línea que mostró el oriundo de Santa Marta.

Fue la primera anotación oficial de Durán, quien ya le había marcado al AC Milán y Sporting Club de Portugal, pero en partidos amistosos. Cada día se gana más el corazón de la hinchada de Celtic, una de las más exigentes de Escocia y todo el Reino Unido, pues la grandeza de este equipo es mayor que la de muchos clubes de Premier League, por poner un ejemplo.

Al final, el compromiso entre Dundee y Celtic terminó en triunfo para el equipo del cafetero por 4-0. Los otros goles del compromiso los hicieron Auston Trusty, Sebastian Tounekti y Benjamin Nygren. El próximo partido de Celtic será el miércoles 19 de agosto contra el Lask Linz de Austria por la fase previa de la Champions League en condición de local.

Lea también: Roger Martínez tiene nuevo equipo en el fútbol árabe; ¿dónde jugará?

¿Qué mensaje mostró Camilo Durán después de marcarle al Dundee?
Después del gol, Durán se levantó la camiseta de Celtic y mostró el mensaje “Fuerza Colombia” que llevaba escrito en su buzo térmico, como gesto de solidaridad con su país.
¿El gol contra Dundee fue el primero de Camilo Durán con Celtic?
Sí. Fue su primera anotación oficial con Celtic. Anteriormente había marcado contra el AC Milan y el Sporting de Portugal, pero esos goles fueron en partidos amistosos.
¿Cómo terminó el partido entre Dundee y Celtic por la Copa de la Liga?
Celtic derrotó 4-0 al Dundee. Además del gol de Camilo Durán, marcaron Auston Trusty, Sebastian Tounekti y Benjamin Nygren.
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