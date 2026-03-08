x

Videos | Camilo Vargas tapó penal en México y en Rusia Jhon Córdoba volvió a marcar con el Krasnodar

Colombia tendrá partidos amistosos este mes ante Croacia (26 de marzo) y Francia (29), como preparación para el Mundial de Norteamérica.

  • El delantero colombiano Jhon Córdoba volvió a marcar con el Krasnodar en Rusia y es uno de los posibles convocados por Néstor Lorenzo para los duelos de marzo ante Croacia y Francia. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

Dos jugadores de Selección Colombia se lucieron este sábado y domingo con sus clubes, aunque lastimosamente no pudieron ganar. El arquero Camilo Vargas tapó penal en México y Jhon Córdoba regresó al gol con el Krasnodar en Rusia.

En México, Camilo Vargas con su club Atlas se lució tapando un penal a los 71 minutos, en el compromiso que su club perdió 1-2 ante Chivas de Guadalajara, que marcó a través de Armando González, a los 48 minutos y Ángel Sepúlveda a los 84 (penal); mientras que el local había celebrado con Paulo Ramírez, a los 12 minutos.

En el clásico de la décima fecha, el arquero colombiano tapó el penal cobrado por Armando González a los 71 minutos, cuando el partido estaba igualado 1-1 y generó la reacción de sus compañeros e hinchas que lo ovacionaron.

Atlas registró en sus redes sociales que ya son 16 penales los atajados por Camilo con el club mexicano.

Camilo, quien viene siendo el titular en Selección Colombia, es uno de los hombres que seguramente estará con la Tricolor en el Mundial de Norteamérica.

Vargas, quien fue suplente de David Ospina en los Mundiales de Brasil y Rusia, ahora es la principal carta de Néstor Lorenzo para integrar la lista de 26 jugadores que serán elegidos para el torneo que arranca el próximo 11 de junio.

Jhon Córdoba volvió al gol

Otro de los jugadores de Selección Colombia que se reportó con gol en el fin de semana fue el chocoano Jhon Córdoba, quien anotó con el Krasnodar en la derrota 2-1 como visitantes ante Rubin.

El tanto del colombiano se dio en el tiempo de reposición a los 90+3’.

Córdoba, en la temporada pasada, fue el máximo artillero de su equipo y se convirtió además en el máximo goleador histórico del Krasnodar al llegar a los 69 goles.

El chocoano llega a los doce goles en la temporada y sigue haciendo méritos no solo para integrar la lista de los 26 elegidos para el Mundial de Norteamérica, sino para los juegos amistosos de este mes, cuando Colombia se enfrente a Croacia y Francia, los días 26 y 29.

