Videos | Camilo Vargas tapó penal en México y en Rusia Jhon Córdoba volvió a marcar con el Krasnodar

Dos jugadores de Selección Colombia se lucieron este sábado y domingo con sus clubes, aunque lastimosamente no pudieron ganar. El arquero Camilo Vargas tapó penal en México y Jhon Córdoba regresó al gol con el Krasnodar en Rusia. También le puede interesar: Estos son los nombres que tocan la puerta de Néstor Lorenzo para los juegos amistosos de Selección Colombia En México, Camilo Vargas con su club Atlas se lució tapando un penal a los 71 minutos, en el compromiso que su club perdió 1-2 ante Chivas de Guadalajara, que marcó a través de Armando González, a los 48 minutos y Ángel Sepúlveda a los 84 (penal); mientras que el local había celebrado con Paulo Ramírez, a los 12 minutos.

En el clásico de la décima fecha, el arquero colombiano tapó el penal cobrado por Armando González a los 71 minutos, cuando el partido estaba igualado 1-1 y generó la reacción de sus compañeros e hinchas que lo ovacionaron. Atlas registró en sus redes sociales que ya son 16 penales los atajados por Camilo con el club mexicano. Camilo, quien viene siendo el titular en Selección Colombia, es uno de los hombres que seguramente estará con la Tricolor en el Mundial de Norteamérica. Vargas, quien fue suplente de David Ospina en los Mundiales de Brasil y Rusia, ahora es la principal carta de Néstor Lorenzo para integrar la lista de 26 jugadores que serán elegidos para el torneo que arranca el próximo 11 de junio.

Jhon Córdoba volvió al gol