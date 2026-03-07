Estos son los nombres que tocan la puerta de Néstor Lorenzo para los juegos amistosos de Selección Colombia

La base de la Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo parece bastante clara desde hace varios meses. Futbolistas como Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, James Rodríguez, Richard Ríos, Jhon Arias, Jefferson Lerma, entre otros, se han consolidado como piezas habituales dentro de una estructura que ha logrado estabilidad en el proceso rumbo al Mundial de 2026.
Sin embargo, detrás de ese grupo fijo hay una realidad que empieza a tomar fuerza: una amplia lista de futbolistas colombianos que atraviesan un gran momento en sus clubes y que comienzan a pedir pista para la Selección.
La proximidad de los amistosos de este mes de marzo frente a Croacia, el 27, y Francia, el 29, sumada a la preparación final para el Mundial, abre una ventana ideal para que el cuerpo técnico observe nuevas alternativas. No se trata solo de ampliar la base del equipo, sino de tener variantes competitivas en todas las líneas del campo.
En ese escenario aparecen nombres que no han sido habituales en las convocatorias, pero que gracias a su rendimiento reciente empiezan a entrar con fuerza en la conversación.