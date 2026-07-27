Carlos Bacca dejará al Junior y firmará contrato con “histórico” del fútbol colombiano, ¿a qué club llegará?

El tercer colombiano que más goles ha celebrado en Europa será nuevo jugador del Deportivo Cali. El futbolista atlanticense Carlos Bacca, quien el próximo 8 de septiembre cumplirá 40 años, fue anunciado el lunes como refuerzo del cuadro vallecaucano para el segundo semestre del 2026. El futbolista nacido en Puerto Colombia, Atlántico, llevaba cuatro años en el Junior de Barranquilla, al que regresó en 2022 después de un paso de más de diez años por el balompié europeo, donde anotó 158 goles con equipos como el Brujas de Bélgica, el Sevilla de España y el Milan de Italia.

Bacca, que debutó con el cuadro barranquillero en 2007 y fue varias veces goleador del fútbol profesional colombiano, llegó a un principio de acuerdo con el equipo vallecaucano después de no tener muchos minutos en el Junior en los últimos semestres, desde que el uruguayo Alfredo Arias asumió como entrenador principal y llevó a los “tiburones” al bicampeonato en el torneo local.

¿Por qué salió Carlos Bacca del Junior de Barranquilla?

Carlos Bacca es uno de los grandes símbolos del fútbol del Atlántico en los últimos años. Junior ha sido el equipo con el que más goles marcó en su carrera: registra 111 celebraciones en 256 partidos. Además, el delantero, mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018, dio 34 asistencias en los encuentros oficiales que tuvo con Junior.

Sin embargo, desde que sufrió una lesión en el Tendón de Aquiles a mediados del 2025, el futbolista no pudo recuperar el rendimiento que llevó a que, por ejemplo, fuera el goleador de la Liga colombiana de manera consecutiva entre el Clausura de 2023 y el Apertura de 2024. Además, Junior tiene una de las mejores delanteras del balompié colombiano. En su nómina cuenta con el futbolista paraguayo Guillermo Paiva, el argentino Francisco Fydriszewski, así como los colombianos Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez, por lo que la competencia para ser titular era complicada, apretada.

En el Cali, dirigido por el técnico venezolano Rafael Dudamel, Bacca tendrá más opciones de jugar junto al argentino Juan Dinneno. Además, tendrá mucho peso como líder del equipo vallecaucano, que busca ser campeón después de cinco años sin conseguir levantar título en la liga colombiana. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.