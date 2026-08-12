“Le doy gracias a Dios por estar vivo”: goleador histórico del Pasto apareció en clínica de Cali tras el terremoto

Tiene un raspón grande en la frente. Otro cerca del ojo izquierdo y muchos en ambos brazos. Sin embargo, el exfutbolista nariñense Carlos Daniel Hidalgo, de 40 años, está bien después del terremoto que afectó al país el lunes pasado y que dejó secuelas en ciudades como Pereira, Quibdó y Cali. Precisamente en la capital del Valle del Cauca encontró el movimiento telúrico a Hidalgo. El exfutbolista nariñense, máximo goleador de la historia del Deportivo Pasto, estaba en Cali con el equipo sub-17 del elenco de Nariño al que dirige desde hace un tiempo, luego de que dejó el fútbol profesional en 2023.

El elenco de la cantera del cuadro nariñense jugó un partido contra un par en territorio vallecaucano el fin de semana. Se quedaron hasta el lunes. Ese día regresaban a Pasto. No obstante, el temblor, que inició a las 7:34 de la mañana, los cogió en el lugar donde se estaban quedando. Cali fue una de las ciudades que más afectaciones sufrió. Hasta el momento, se registran 56 edificios colapsados, 193 desaparecidas, 30 personas muertas y 380 heridos. Uno de ellos fue Hidalgo, quien sufrió golpes en varias partes del cuerpo cuando el temblor tumbó algunas partes de la estructura del lugar donde estaba.

¿Qué dijo Carlos Hidalgo sobre su recuperación?

“Le doy gracias a Dios por estar vivo, de volver a tener a toda mi familia, mis seres queridos. Fueron momentos muy duros los que pasamos con el equipo sub-17 del Pasto en Cali. Muy dolidos por toda la gente afectada. Me siento afortunado, a pesar de estar golpeado; pero eso no es nada en comparación con toda la gente que perdió la vida. Solo me queda dar gracias a Dios por este testimonio y por fortuna salí ileso. Quiero agradecer a toda la gente de Pasto que ha estado muy pendiente”, aseguró el futbolista en un video compartido en redes sociales.

Hidalgo es recordado en el Deportivo Pasto porque anotó 60 goles en los cinco pasos que tuvo por esa institución (estuvo entre 2002 y 2004, 2006-2007, así como en 2009 y entre 2019 y 2022). El futbolista también estuvo en equipos como el Deportes Quindío, Santa Fe, el Sporting Gijón de España, el DIM, Guaraní de Paraguay, Atlético Bucaramanga, Lobos de México, Real Potosí y Sonsonate de El Salvador. Continúe leyendo: El doloroso mensaje de “El Arriero” Herrera tras el terremoto: “No me pongan a jugar que no dirijo. Si me tengo que ir, me voy”

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