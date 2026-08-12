“Le doy gracias a Dios por estar vivo”: goleador histórico del Pasto apareció en clínica de Cali tras el terremoto

Tiene un raspón grande en la frente. Otro cerca del ojo izquierdo y muchos en ambos brazos. Sin embargo, el exfutbolista nariñense Carlos Daniel Hidalgo, de 40 años, está bien después del terremoto que afectó al país el lunes pasado y que dejó secuelas en ciudades como Pereira, Quibdó y Cali.
Precisamente en la capital del Valle del Cauca encontró el movimiento telúrico a Hidalgo. El exfutbolista nariñense, máximo goleador de la historia del Deportivo Pasto, estaba en Cali con el equipo sub-17 del elenco de Nariño al que dirige desde hace un tiempo, luego de que dejó el fútbol profesional en 2023.