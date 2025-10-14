La ambiciosa meta de César Torres ante Argentina: “Me mueve ganar la semifinal y llevar a mi país a una final”

El seleccionador Sub-20 de Colombia, César Torres, se mostró ambicioso de cara a la semifinal ante Argentina, el miércoles en Santiago (6:00 p.m.), y afirmó que su meta es llevar a sus dirigidos a la final del Mundial que se disputa en Chile.
“Me mueve ganar la semifinal y llevar a mi país a una final y competirla para ganar”, dijo Torres a la prensa al término de un entrenamiento del combinado cafetero en la capital chilena a puertas cerradas.
“Sé que va a ser un lindo juego, muy competido, como han sido los dos que enfrentamos en el Sudamericano, muy parejos”, agregó el timonel.