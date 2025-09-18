Videos | Dávinson y Luis Suárez, dos caras opuestas de la jornada de colombianos en Champions

La Champions League volvió a dejar huella en el fútbol colombiano, aunque no siempre con las mejores sensaciones. Este jueves, los cafeteros vivieron emociones encontradas: mientras Dávinson Sánchez tuvo una noche amarga con el Galatasaray en Alemania, Luis Javier Suárez se convirtió en protagonista en la goleada del Sporting de Portugal, aunque la fortuna le dio la espalda a la hora de buscar el gol.
La pesadilla de Dávinson en Frankfurt
El Eintracht Frankfurt fue una tormenta imposible de detener para el Galatasaray, que terminó cayendo 5-1 en su visita a Alemania. El defensor colombiano Dávinson Sánchez fue uno de los grandes señalados de la derrota tras un infortunado autogol que abrió el camino para la goleada.