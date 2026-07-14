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Nuevo récord para el Real Madrid: es el equipo que más goles aportó en una edición mundialista

El Real Madrid es noticia por sus jugadores en la Copa del Mundo. Entre Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Jr y Arda Guler batieron el récord como el club que más goles aportó a una edición del torneo.

  • Kylian Mbappé con 8 goles es uno de los principales goleadores del Mundial. FOTO: X Kylian Mbappe y England
    Kylian Mbappé con 8 goles es uno de los principales goleadores del Mundial. FOTO: X Kylian Mbappe y England
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
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Aunque la temporada del Real Madrid fue mala en cuanto a los títulos que tanto se le exigen al equipo merengue, los blancos brillaron en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 gracias a sus representantes con distintos países. Los 15 veces campeones de la UEFA Champions League aportaron 10 jugadores a la máxima cita orbital, la cifra más baja en su historia.

Lo cierto es que a esos diez representantes del club español les sobra calidad y son piezas claves en el engranaje de sus seleccionados. Algunos son líderes natos,natos como Thibaut Courtois, Federico Valverde o Antonio Rudiger, sin embargo, estos no fueron los futbolistas destacados. Los goles de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Jr. y Arda Guler situaron a la organización dirigida por Florentino Pérez como el equipo que más goles anotó en lo que va de campeonato.

Las estrellas merengues suman 19 tantos en el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá. Estos goles se reparten de la siguiente manera: 8 Kylian Mbappé, 6 Jude Bellingham, 4 Vini Jr. y 1 de Arda Guler para un total de 19 anotaciones registradas por jugadores de la Casa Blanca. Paris Saint Germain y Arsenal, con 13 goles anotados, son los dos equipos que le siguen en el campeonato.

Históricamente también batieron el récord, pues esta marca estaba pactada en 18 goles, los cuales se cumplieron en 3 ocasiones: Bayern Múnich en Brasil 2014, PSG en Catar 2022 y Honvéd de Budapest en Suecia 1954. Un dato que demuestra, una vez más, el poderío del Real Madrid a pesar de su sequía. Bien lo recalca Florentino Pérez cada que puede: “aquí solo juegan los mejores”.

Lea también: Arqueros que ganaron desde los once metros: conozca a los antipenal del Mundial 2026

¿Qué récord establecieron los jugadores del Real Madrid en el Mundial de 2026?
Los futbolistas del Real Madrid marcaron 19 goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026, convirtiendo al club en el que más tantos ha aportado a una sola edición del torneo. Según la noticia, esa cifra supera el récord anterior de 18 goles.
¿Qué equipos tenían el récord de más goles aportados por jugadores a un Mundial antes del Real Madrid?
Antes de este torneo, el récord era de 18 goles y, según la noticia, había sido igualado por Bayern Múnich en Brasil 2014, Paris Saint-Germain en Catar 2022 y Honvéd de Budapest en Suecia 1954.
Kylian Mbappé lidera la lista con ocho goles, seguido por Jude Bellingham con seis, Vinicius Jr. con cuatro y Arda Güler con uno. Estos cuatro futbolistas fueron los únicos goleadores del club mencionados en la noticia.
¿Cómo se distribuyeron los 19 goles de los jugadores del Real Madrid en el Mundial?
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