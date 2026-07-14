Nuevo récord para el Real Madrid: es el equipo que más goles aportó en una edición mundialista

Aunque la temporada del Real Madrid fue mala en cuanto a los títulos que tanto se le exigen al equipo merengue, los blancos brillaron en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 gracias a sus representantes con distintos países. Los 15 veces campeones de la UEFA Champions League aportaron 10 jugadores a la máxima cita orbital, la cifra más baja en su historia.

Lo cierto es que a esos diez representantes del club español les sobra calidad y son piezas claves en el engranaje de sus seleccionados. Algunos son líderes natos,natos como Thibaut Courtois, Federico Valverde o Antonio Rudiger, sin embargo, estos no fueron los futbolistas destacados. Los goles de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Jr. y Arda Guler situaron a la organización dirigida por Florentino Pérez como el equipo que más goles anotó en lo que va de campeonato.

Las estrellas merengues suman 19 tantos en el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá. Estos goles se reparten de la siguiente manera: 8 Kylian Mbappé, 6 Jude Bellingham, 4 Vini Jr. y 1 de Arda Guler para un total de 19 anotaciones registradas por jugadores de la Casa Blanca. Paris Saint Germain y Arsenal, con 13 goles anotados, son los dos equipos que le siguen en el campeonato.