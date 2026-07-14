Entre trovas y décimas pasadas con aguardiente, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia presentó Cancionero Antioquia, una exposición que recorre la historia musical del departamento desde los primeros años del siglo pasado hasta la actualidad.

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“Dicen que la música llegó antes que las carreteras, que el bambuco ya sonaba en las fondas cuando todavía no había con qué pavimentarlas, que el tango entró por el aeropuerto de Medellín y se quedó a vivir como si siempre hubiera sido de aquí. La música ha sido el idioma con el que la gente de este territorio ha nombrado sus alegrías, sus duelos, sus encuentros y sus partidas. Cada canción tiene municipio, tiene apellido, tiene acento. Desde el gramófono que llegó a las fondas de carretera en los años veinte hasta el celular que hoy suena en cada bolsillo, cada género ha dejado una huella en el cuerpo colectivo. Eso es un cancionero: la memoria viva de un territorio que siempre ha sabido lo que quiere escuchar”, dice el texto que abre la exposición.

El Cancionero Antioquia se propone abarcar el movimiento musical del departamento, desde los géneros que han caracterizado cada época, el desarrollo de la industria, desde la radio a las disqueras y el paso del campo a la ciudad a través de las expresiones sonoras.

La exposición ocupa dos salas del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, una hace las veces de fonda montañera, la otra es una tienda llamada Calibio. El recorrido es corto en espacio, pero es un montón de historia que se resume en los textos que acompañan la exposición y están divididos por fechas: De 1920 a 1935: La música llega de lejos; de 1935 a 1950: La radio transforma todo; De 1950 a 1960: Antioquia produce su propia música;De 1970 a 1980: La música se mete al barrio;De 1990 al 2000: Carlos Vives y el cambio de siglo; Primera década del 2000: Un ciudad mucha música; Segunda década del 2000: El mapa sonoro se expande y De 2020 a hoy: Las fusiones del presente.

La exposición nació por iniciativa Roberto Rave Ríos, director del Instituto. La investigación estuvo a cargo del área de música y de la Fonoteca Departamental –la segunda más importante de toda Latinoamérica–.

Hablando estrictamente de canciones, el Cancionero incluye canciones de Carlos Gardel, Obdulio y Julián, La Lira Antioqueña, Garzón y Collazos, Daniel Santos, Dueto de Antaño, Lucho Bermúdez, La Sonora Matancera, Los Yetis, Billos Caracas Boys, Fruko y sus Tesos, Grupo Niche, Willie Colón y Héctor Lavoe, Tito Puente, Cheo Feliciano, Nino Bravo, Billie Pontoni, Darío Gómez, Wilfrido Vargas, Carlos Vives, Soda Stereo, Juanes, Laura Pausini, Daddy Yankee, Shakira, Karol G, J Balvin, Bomba Estéreo, Ryan Castro, Maluma, Feid, Young Miko, Paola Jara, Yeison Jiménez y varios más. Son más de 60 canciones, pero no sólo de Antioquia.

“Hay canciones que nos han marcado en diferentes épocas, por eso quisimos abrir el espectro e incluir en el cancionero música que no sólo es hecha en Antioquia, porque lo que buscamos son esos temas que conectan con los sentimientos, la pasión y la memoria, pero sobre todo que han conectado ha distintas generaciones”, dice Mariana Parra, líder de comunicaciones del Instituto.

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La exposición se puede visitar de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:30 p. m. Los miércoles y viernes habrá recorridos mediados en tres momentos distintos: 11:00 a. m, 2:00 p. m y 4:00 p. m.