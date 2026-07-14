Condenan a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España, a nueve años de inhabilitación por prevaricación

La Audiencia Provincial de Badajoz, España, condenó este martes a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público y para el ejercicio del sufragio pasivo, tras considerarlo responsable por cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa. La decisión judicial corresponde a la investigación sobre su contratación en la Diputación de Badajoz, iniciada por hechos ocurridos en 2016 y 2017, y concluye que el puesto que ocupó fue creado para favorecer su incorporación. El tribunal lo absolvió del delito de tráfico de influencias al considerar que ese ilícito no quedó acreditado.

La resolución establece que David Sánchez fue condenado como “autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa” y que deberá cumplir “la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público” y para votar “por tiempo de nueve años”. El proceso judicial se desarrolló entre mayo y junio y también concluyó con la condena de otros diez acusados. Nueve de ellos recibieron la misma pena de nueve años de inhabilitación, mientras que Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE en Extremadura, fue condenado a 18 años de inhabilitación al atribuírsele dos delitos de prevaricación. La sentencia, de 377 páginas, sostiene que la creación del cargo de coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz respondió a un procedimiento diseñado para beneficiar a David Sánchez. Posteriormente, el puesto fue renombrado como responsable de la Oficina de Artes Escénicas.

El tribunal concluye que la plaza fue creada para beneficiar al hermano del presidente

Los magistrados consideran acreditado que la creación del puesto “no era ni necesaria ni urgente” y que respondió “al interés particular de su adjudicatario y no al interés general”. Además, señalan que el expediente administrativo se elaboró para dar apariencia de legalidad a una decisión previamente adoptada y que los criterios de selección fueron establecidos cuando ya se conocían los perfiles de los aspirantes. El fallo identifica tres actuaciones consideradas delictivas: el nombramiento de David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz; el posterior cambio de denominación de esa plaza para convertirla en responsable de la Oficina de Artes Escénicas; y la contratación, en 2023, de Luis Carrero, colaborador cercano de David Sánchez, por el mismo organismo público. La Audiencia concluyó que los condenados actuaron siguiendo un “plan preconcebido” y “en connivencia” para crear cargos que no existían en la estructura administrativa. La sentencia señala: “Los acusados conocían la injusticia de la resolución y pusieron en marcha un plan urdido para lograr la contratación administrativa de los acusados [David Sánchez y Carrero] como personal directivo”. Los magistrados basaron sus conclusiones en documentación administrativa, correos electrónicos e informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. No obstante, absolvieron a todos del delito de tráfico de influencias al considerar que “no ha quedado probado [...] que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados”. El fallo también afirma que “Esta práctica poco ética daña la salud democrática, fomenta la corrupción”. La condena, una vez sea firme, impedirá a los sancionados ocupar cargos públicos o presentarse a elecciones durante el periodo de inhabilitación. La resolución podrá ser recurrida. Tras conocerse la decisión, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, declaró: “Confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos”, y recordó que la Fiscalía había solicitado la absolución del hermano del presidente del Gobierno.

Bloque de preguntas y respuestas: