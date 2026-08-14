“Es un momento muy duro para mí”: el delantero italiano Ciro Inmobile anunció su retiro del fútbol

El delantero italiano Ciro Immobile decidió “poner fin” a su carrera con 36 años, en un vídeo publicado el viernes en las redes sociales de su último club, el París FC francés, al que se había unido en enero.
“Es un momento muy duro para mí porque es el final de uno de los grandes momentos de mi vida. He disfrutado este trabajo con todo mi corazón, pero quiero ser honesto conmigo mismo ante la situación actual”, explicó el atacante, que habla en el vídeo delante de sus compañeros del club parisino.