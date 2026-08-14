“Es un momento muy duro para mí”: el delantero italiano Ciro Inmobile anunció su retiro del fútbol

El delantero italiano Ciro Immobile decidió “poner fin” a su carrera con 36 años, en un vídeo publicado el viernes en las redes sociales de su último club, el París FC francés, al que se había unido en enero. “Es un momento muy duro para mí porque es el final de uno de los grandes momentos de mi vida. He disfrutado este trabajo con todo mi corazón, pero quiero ser honesto conmigo mismo ante la situación actual”, explicó el atacante, que habla en el vídeo delante de sus compañeros del club parisino.

“No es una decisión fácil porque son unos chicos increíbles, una gran familia (...) pero para mí ha llegado el momento de pasar tiempo con la familia. Me han estado siguiendo por todas partes, les he necesitado durante 17 años y hoy ellos me necesitan”, añadió el hombre que marcó 350 goles en 656 partidos, teniendo en cuenta sus etapas en los diferentes clubes por los que pasó.

¿En qué clubes tuvo su mejor rendimiento Ciro Inmobile?

Dio el salto a la primera línea cuando se unió a la Juventus en 2009 y dejó huella sobre todo en la Serie A, especialmente con la Lazio (2016-2024), donde se convirtió en el máximo goleador de la historia con 207 tantos en 340 partidos.

En 2020 recibió la Bota de Oro europea, la recompensa que reconoce al máximo anotador de una misma temporada en el fútbol del continente. Fue cuatro veces máximo anotador de la liga italiana (una con el Torino, tres con la Lazio) y es además el hombre que comparte el récord de número de goles en una misma temporada de la Serie A (36 en la 2019-2020), igualado con el argentino Gonzalo Higuaín (Nápoles, 2015-2016).

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Fuera de Italia pasó por el Borussia Dortmund alemán (2014-2016), el Sevilla español (2016) y el Besiktas turco (2024-2025). Con la selección italiana jugó 57 partidos y marcó 17 tantos, pero no viste la camiseta azzurra desde hace tres años. Formó parte, eso sí, del plantel campeón de la Eurocopa en 2021. Su última experiencia, el medio año que pasó en el París FC, estuvo manchado por una lesión en un muslo, que le hizo tener un balance discreto de dos goles y dos asistencias en doce partidos en la liga francesa.