“Sobrecostos fueron de $3.700 millones”: Fiscalía acusó a exfuncionarios de Quintero por contratos del Inder

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente este viernes a varios altos exfuncionarios y excontratistas de la alcaldía de Daniel Quintero de desfalcar las arcas públicas de Medellín por $3.700 millones.
El caso hace parte de un escándalo que se desató en el Inder Medellín, por cuenta de una serie de contratos que tenían el objeto de comprar balones, uniformes, medallas, trofeos y todo tipo de implementos deportivos.
Al igual que en otras denuncias que estallaron en el gobierno pasado, estos implementos fueron comprados a través de un convenio interadministrativo entre el Inder y Metroparques, entidad desde la que, según la Fiscalía, se habrían desviado los recursos públicos para embolsillárselos a particulares.
Le puede interesar: Juez aplazó decisión sobre la nulidad de la imputación en el caso Aguas Vivas, donde está comprometido el exalcalde Quintero ¿por qué?
Los exfuncionarios salpicados por la investigación son la exdirectora del Inder Medellín Diana Paola Toro; los exgerentes de Metroparques Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez, y el representante legal del contratista acusado, identificado como Mauricio Jaramillo Botero, de la firma Cyan Eventos y Logística.
Aunque este caso ya venía avanzando desde hace varios meses, fue este viernes 14 de agosto cuando se realizó formalmente la acusación.
En su exposición, la Fiscalía sostuvo tener en su poder los testimonios de 18 personas y un acervo probatorio de 1.800 documentos.