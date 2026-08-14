Selena Gomez es demandada por presunto fraude en su startup de salud mental Wondermind

La cantante y actriz Selena Gomez enfrenta una demanda relacionada con Wondermind, la startup de salud mental que cofundó en 2021 junto con Mandy Teefey, su madre, y Daniella Pierson.
De acuerdo con la demanda, presentada el jueves, cinco inversores aseguran que destinaron US$1,2 millones en 2022 a la compañía, convencidos de que la popularidad de Gómez y su enorme presencia en redes sociales contribuirían al crecimiento del proyecto.
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Wondermind fue presentada como una plataforma multimedia destinada a ofrecer herramientas prácticas para que las personas priorizaran su bienestar mental. Gomez ocupaba los cargos de cofundadora, directora de impacto y responsable de marketing.