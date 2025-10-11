La historia de Le Duc Tho, el único que ha rechazado el Premio Nobel de Paz

Desde que se entregó por primera vez en 1901, el Premio Nobel de la Paz ha sido símbolo de reconciliación, diálogo y justicia. Líderes como Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., la Madre Teresa o instituciones como la Cruz Roja Internacional lo han recibido por sus esfuerzos para promover la paz en el mundo.
Sin embargo, en más de un siglo de historia, solo una persona se negó a aceptarlo, como lo recordó en un artículo el diario BBC Mundo: el negociador vietnamita Le Duc Tho, galardonado en 1973 junto con Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos, por su papel en los Acuerdos de Paz de París.
Le recomendamos: Cómo se elige al ganador del Nobel de la Paz: el proceso, los criterios y el comité que toma la decisión
Nacido en 1911 en la provincia de Ha Nam, en el norte de Vietnam, Le Duc Tho fue un revolucionario desde muy joven. En la década de 1930 participó en la fundación del Partido Comunista de Indochina, una organización clave en la resistencia contra la colonización francesa. Su militancia le costó años de prisión: fue encarcelado entre 1930 y 1936 y nuevamente entre 1939 y 1944.
Tras su liberación, se unió al Viet Minh, el movimiento liderado por Ho Chi Minh que logró la independencia de Vietnam del Norte en 1954. Con la toma de Hanoi, Tho se consolidó como una figura clave del Partido Comunista y como estratega del Viet Cong el movimiento insurgente que buscó derrocar al gobierno de Vietnam del Sur, respaldado por Estados Unidos.