Hora y dónde ver Colombia-Polonia, este jueves, por los octavos de final del Mundial Sub 20 femenino

La Selección Colombia femenina tendrá un duro reto este jueves, cuando, a partir de las 11:30 a.m., hora de nuestro país, se mida a Polonia, el local que tiene rendimiento perfecto con tres victorias, nueve goles a favor y solo dos en contra.

Las dirigidas por Carlos Paniagua tuvieron que hacer un largo viaje, ya que pasaron de estar concentradas en Lodz a Bielsko-Biała y por ello, lo primero que hizo el grupo fue recuperarse del desplazamiento que hicieron.

El partido se podrá ver en Colombia a través de Caracol, RCN y las Apps de ambos canales, además de www.golcaracol.com.

Samantha Rodríguez, una de las titulares del cuadro colombiano, mencionó que ya hicieron el duelo y pasaron la página sobre la derrota ante Corea del Norte. “Dejando de un lado la derrota que nos dolió, no era el resultado que queríamos, pero sabemos que estamos acá, que seguimos en competencia y que ahora la meta es vencer a Polonia”.

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La jugadora también afirmó que “sabemos que Polonia es un equipo muy rápido y nos hemos preparado para contrarrestar lo que seguro nos van a exigir en el campo. Estamos preparadas para darlo todo en los 90 minutos del partido, siempre pensando en cómo atacar al rival, cómo defender con todo, y nosotras vamos mentalizadas en que este es el partido más importante de nuestras vidas, porque queremos seguir en el Mundial”.

En los octavos de final, los duelos ya son mata mata y por ello, tanto el cuerpo técnico como las jugadoras han trabajado para corregir errores, para mejorar en la concentración durante los 90 minutos y sobre todo para estar físicamente al 100%, porque saben que tendrán un duelo complicado.

De otro lado, el asistente técnico Michael Flórez sostuvo que el grupo está convencido de buscar el resultado para avanzar. “Todas tienen el sueño de seguir en competencia y darle alegrías al país, por eso se esfuerzan, por eso luchan y por eso dejan de lado los dolores, el cansancio, porque solo tienen motivación para buscar la victoria”.

Sobre la presión de jugar ante las anfitrionas, Juana Ortegón, una de las más experimentadas del equipo nacional, sostuvo que “sabemos lo que significa ser anfitrionas. Es algo que nuestro equipo ya conoce y que ahora jugará en nuestra contra, porque será Polonia contra Colombia, pero creo que sabremos cómo manejarlo”.

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Ortegón también se mostró sorprendida por el gran número de colombianos que las acompañó en la primera fase en el Mundial y les envió un mensaje, antes del duelo ante las polacas. “Gracias a ustedes y su apoyo nos hemos sentido como en casa y por eso, en cada partido vamos a salir a luchar por la victoria, para que se sientan orgullosos de apoyarnos”.

Luisa Agudelo, por su parte, argumentó que “dicen que hay colombianas por todo el mundo, y sé que habrá muchas apoyándonos en el estadio y desde lejos. Será muy bonito. Sé que el país está unido por nosotras y que están tan emocionadas como nosotras. Somos una Colombia que va paso a paso y quiere lograr muchas cosas bonitas”.