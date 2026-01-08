Novela con final feliz: así convencieron a Falcao para que regresara a Millonarios

Desde su salida de Millonarios, Radamel Falcao García se dedicó a su familia y a viajar por el mundo, lo vieron en Francia, volvió al Mónaco, estuvo en Estados Unidos, también se le vio por España y otros lugares de Europa. Concedió entrevistas, algunas muy polémicas en las que criticaba las canchas donde se disputa el fútbol colombiano, habló sobre lo que disfrutó y lo que no gozó tanto de su paso por Millonarios durante los dos torneos en los que estuvo con el club.



Y aunque al salir dijo que prefería no volver a jugar en el fútbol colombiano, finalmente el 9 regresó a casa, a Millonarios, luego de una gestión que realizó directamente el presidente de la junta directiva Gustavo Serpa y el presidente del club Enrique Camacho, según mencionó El Tiempo de Bogotá.

De Falcao se mencionaba que tenía opciones de varios equipos del fútbol sudamericano como el Olimpia y Cerro de Paraguay, el Barcelona de Ecuador, también se había especulado sobre el interés de regresar al fútbol de Argentina, ya que Falcao militó en el River Plate en sus primeros años como jugador profesional, y hasta se habló de su posible llegada a la MLS. Al final y para alegría de los hinchas de Millonarios, se dio el regreso del Tigre para la campaña de los 80 años del club. El acuerdo se logró tras la reunión que el delantero sostuvo con los dirigentes azules en Madrid, España.

Una de las dificultades que se presentó el año pasado para que Falcao continuara en Millonarios fue el impuesto al patrimonio (obligación a tributar bienes en el mundo si permanecía más de 183 días en el país), pero ahora, actualmente ese ya no es un impedimento, ya que el delantero lleva seis meses fuera de Colombia. Durante este tiempo, ha entrenado por su cuenta y se ha mantenido físicamente en forma, lo que presume que su regreso será sin contratiempos. Lo único que debe esperar el delantero es pagar las cuatro fechas de suspensión que tiene pendiente por las declaraciones que dio tras el clásico ante Santa Fe.



En los dos torneos que disputó con Millonarios, Falcao completó 29 partidos y marcó, seis goles en la primera parte y cinco en la segunda, quedándole pendiente cumplir su sueño de ser campeón con los Embajadores. Ahora, tras el anuncio del regreso, se espera que Falcao o Millonarios traten de buscar una reducción en la sanción (4 fechas); de lo contrario, el regreso del delantero se daría en la quinta fecha. Por ahora, mientras el equipo está en Argentina para unos partidos amistosos, se espera el regreso de Falcao al país para retomar sus entrenamientos con miras a la temporada 2026 con los capitalinos, que además de la Liga tendrá el duelo por Copa Sudamericana ante Atlético Nacional.

