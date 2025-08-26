Estos son los convocados por Atlético Nacional para el duelo ante Quindío por la Copa Betplay

Atlético Nacional dio a conocer la lista de jugadores elegidos por Javier Gandolfi para el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Betplay, ante el Deportes Quindío, este miércoles. El compromiso, que se disputará a las 8:30 de la noche, este miércoles en el Atanasio Girardot, corresponde al juego de ida por los octavos de final del torneo que integra los equipos de la A y la B. La lista de convocados está integrada por Harlen Castillo, Luis Marquinez, Simón García, Juan José Arias, Andrés Salazar, Andrés Román, Camilo Cándido, Johan Castro, Elkin Rivero, Luis Landázuri, Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Rengifo, Billy Arce, Edwin Cardona, Juan Bauza, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Alfredo Morelos y Facundo Batista.

El cuadro verdolaga tendrá grandes ausencias como el arquero David Ospina, William Tesillo, Marino Hinestroza, Dairon Asprilla y Mateus Uribe, quien salió lesionado del duelo ante América. Precisamente sobre Uribe el club confirmó que presenta un esguince de tobillo y aún no se ha definido su tiempo de incapacidad, ya que están a la espera de algunos resultados de exámenes; mientras que de César Haydar se trata de una lesión muscular que lo tendrá por fuera del campo durante 15 semanas. El compromiso de vuelta está programado para el 3 de septiembre en el estadio Centenario de Armenia, a las 7:45 de la noche. Los dirigidos por Hárold Rivera, vienen de ganar 2-1 en la B ante Atlético, con goles de Fredy Valencia y Andrés Felipe Carabalí. Quindío ha dejado en el camino de la Copa Betplay a equipos como Deportivo Cali, Atlético F.C. y Boyacá Chicó, tras sumar 7 puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota.

El duelo más reciente entre estos dos clubes se remonta a la sexta fecha de la Liga Betplay-2 de 2021, en la que Nacional derrotó 1-0 al cuadro cafetero en el Atanasio Girardot. Según datos suministrados por Atlético Nacional, en duelos entre ambos se registran 198 enfrentamientos, con 85 triunfos para el verde, 50 empates y 63 derrotas ante los cafeteros. Por Copa, solo dos duelos, ambos victorias del Rey de Copas. Hay que recordar que Nacional, el más ganador de la Copa en siete ocasiones, y es bicampeón defensor.

