Finaliza en el Atanasio Girardot, empate del DIM ante Junior, gracias al lucimiento de Éder Chaux

El empate 2-2 entre el DIM y el Junior en el estadio Atanasio Girardot fue un reflejo de dos equipos generosos en el ataque, pero con evidentes falencias defensivas.

Tras un primer tiempo sin goles, el partido se animó en la segunda mitad. El Junior aprovechó la desconcentración del Poderoso y, por intermedio de José Enamorado (47’) y Jesús Rivas (53’), se adelantó en el marcador. Esto dejó fríos a los casi 27.000 aficionados que se dieron cita para apoyar a los dirigidos por Alejandro Restrepo.

El receso del DIM, que no jugaba desde el clásico contra Nacional el pasado 7 de septiembre, pareció afectarle, ya que no se mostró tan preciso y certero como en otras ocasiones.

Con el marcador en contra, el técnico Restrepo realizó cambios. Ingresaron Alexis Serna y Ménder García para reforzar el ataque y, al mismo tiempo, brindar apoyo a la defensa.

Brayan León, quien cumplió su partido número 100 con el Medellín, generó un penal en el área del Junior. Francisco Chaverra tomó la responsabilidad y, a los 61 minutos, revivió la esperanza de la afición al marcar el 2-1. La ilusión se hizo realidad dos minutos después, cuando Jarlan Barrera aprovechó un balón en el área para vencer al arquero Silveira y poner el definitivo 2-2.

Las emociones continuaron. A los 66 minutos, José Ortiz cometió una falta sobre Enamorado que fue sancionada como penal. Guillermo Paiva ejecutó el cobro, pero el arquero Éder Chaux se lució al atajar el balón, salvando su arco y sellando el empate.

A pesar de los esfuerzos del DIM y el apoyo de sus hinchas, el marcador no se movió más. Con este resultado, el cuadro rojo llegó a 21 puntos y se ubica tercero en la Liga Betplay-II después de la fecha 12, aunque aún tiene un partido aplazado contra Águilas.

El Equipo del Pueblo se enfrentará al Tolima el próximo sábado sin poder contar con Francisco Fydriszewski, quien acumuló su quinta tarjeta amarilla, lo que le otorga una fecha de sanción automática.