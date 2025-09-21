x

Deportivo Cali venció por los penales a Santa Fe y es el campeón de la Liga Femenina

El cuadro que dirige Jhon Albert Ortiz, ganó en Palmaseca 1-0 y tras igualar la serie se fueron a la definición del título por la vía de los penales.

  Deportivo Cali venció, por los lanzamientos de tiro penal, a Santa Fe y se coronó campeón de la Liga Femenina. FOTO CORTESÍA CALI
Luz Élida Molina Marín
21 de septiembre de 2025
bookmark

El Deportivo Cali se coronó campeón de la Liga Femenina, tras vencer, por la vía de los penales a Santa Fe y de esta manera alcanza su tercer título.

Las dirigidas por Jhon Albert Ortiz, que habían caído 1-0 en El Campín, lograron igualar las acciones con el tanto de Lorena Cobos, a los 42 minutos, y tras ganar en los 90 minutos 1-0, la definición del título se da, desde los cobros de tiro penal.

En esa instancia Santa Fe erró el primer lanzamiento con Mariana Zamorano, que fue atajado por Luisa Agudelo y esa ventaja, unido a que las jugadoras del Cali cobraron muy bien y anotaron sus lanzamientos, le permitió a las Azucareras quedarse con el Bicampeonato y llegar además, a tres títulos en la Liga Femenina.

El Deportivo Cali que eliminó a Atlético Nacional en la semifinal, fue además el mejor equipo del año, al ser primero en la reclasificación con 54 puntos, seguido por Santa Fe con 49 y Atlético Nacional con 45, fue el tercero del torneo.

Cali y Santa Fe son los representantes de Colombia en la Copa Libertadores femenina que se disputará el próximo mes en Argentina.

