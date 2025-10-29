x

Copa Atlético Nacional llevó esperanza y fútbol a más de 200 niños y niñas en San Roque

El corregimiento de Cristales, en San Roque, vivió una fiesta de fútbol y esperanza con la llegada de la Copa Atlético Nacional, que reunió a más de 200 niños y niñas en dos jornadas llenas de alegría, deporte y unión comunitaria.

  • Los niños disfrutando de la Copa Atlético Nacional. FOTO CORTESÍA YONY GUTIÉRREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

29 de octubre de 2025
El corregimiento de Cristales, en el municipio de San Roque (Antioquia), ha sido un lugar que sintió de manera directa las heridas del conflicto armado que golpeó al país durante años. Sin embargo, en medio de esa historia de dolor, el deporte volvió a ser un vehículo de unión, alegría y transformación. Por eso, en asocio con Gramalote Colombia, la Copa Atlético Nacional llegó hasta este rincón del Nordeste antioqueño para sembrar ilusión a través del fútbol.

Durante dos jornadas llenas de emoción, los habitantes de Cristales disfrutaron de competencias deportivas, talleres pedagógicos y una feria de emprendimiento en la que los vecinos del sector mostraron sus proyectos e iniciativas. La energía fue contagiosa: más de 200 niños y niñas, acompañados de sus familias, participaron activamente en esta experiencia que combinó aprendizaje, integración y pasión por el balón.

El evento se vivió como una auténtica fiesta comunitaria. La presencia de la Copa Atlético Nacional, que durante 13 ediciones ha demostrado su poder transformador en diferentes regiones del país, dejó una huella profunda en un territorio que durante años estuvo marcado por la violencia. Hoy, en cambio, lo que resuena son las risas de los niños, los aplausos de los padres y el eco del silbato en cada partido.

La próxima cita de esta gira solidaria y deportiva será el 23 de noviembre, en el corregimiento de San José del Nus, perteneciente al mismo municipio de San Roque. Allí continuará el zonal del Oriente, que entra en su fase final para cerrar con broche de oro una edición que ha sido ejemplo de organización y compromiso social.

El zonal del Bajo Cauca ya concluyó con éxito tras varias jornadas en municipios como Nechí, Cáceres, Tarazá y Zaragoza, donde cientos de jóvenes vivieron la magia de representar a sus comunidades. Ahora, el turno es para el Oriente, que cerrará actividades con una experiencia especial: los niños participantes asistirán al partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas de Rionegro este sábado 1 de noviembre, gracias al apoyo de Mineros Colombia.

Mientras tanto, en Medellín, los partidos y capacitaciones continuarán durante todo el mes de noviembre. La gran final, que enfrentará a los campeones del zonal Medellín con los ganadores del Oriente antioqueño, se celebrará el 30 de noviembre en la sede deportiva de Atlético Nacional en Guarne, un escenario que simboliza el sueño de miles de pequeños futbolistas. Este cierre promete ser una fiesta inolvidable para los más de 1.800 participantes que han hecho parte de la edición 13 del torneo.

Los números reflejan el impacto social del proyecto: 1.800 niños, niñas y jóvenes beneficiados en Medellín, su área metropolitana y las regiones del Bajo Cauca, Nordeste y Oriente antioqueño; 332 encuentros deportivos, 138 equipos distribuidos en 5 categorías —incluida la femenina—, y 6 charlas pedagógicas para padres de familia, orientadas a fortalecer la convivencia, los valores y el acompañamiento en la formación deportiva.

Además, esta edición incluyó dos visitas al estadio Atanasio Girardot para ver en acción al equipo profesional y dos capacitaciones especiales para los formadores de cada conjunto, reafirmando el compromiso de Atlético Nacional con la educación integral y el crecimiento personal de los participantes.

La Copa Atlético Nacional no solo forma futbolistas, sino que construye comunidad. En Cristales, como en tantos otros rincones de Antioquia, el balón volvió a rodar no solo para marcar goles, sino para recordar que el fútbol también puede ser un instrumento de paz, esperanza y transformación social.

