Festejo del Tolima por clasificación a los grupos de Libertadores terminó en tropel: le pegaron y expulsaron a Lucas González

La clasificación de Deportes Tolima a la fase de grupos de la Copa Libertadores quedó marcada por la tensión. El equipo colombiano derrotó 2-0 a O’Higgins en Ibagué y remontó la serie para avanzar con un global de 2-1, pero el festejo terminó en una fuerte pelea entre jugadores de ambos equipos que incluso dejó expulsado al entrenador del cuadro vinotinto y oro.
Mientras el Tolima celebraba una clasificación trabajada, el ambiente en el campo se transformó rápidamente en caos.
El encuentro en el Estadio Manuel Murillo Toro fue intenso desde el inicio. Tolima sabía que necesitaba revertir la serie y salió decidido a presionar a su rival chileno.
La recompensa llegó en el minuto 38. Junior Hernández abrió el marcador con un potente zurdazo de volea que desató la euforia en las tribunas y le dio vida al equipo colombiano.