Deuda del Gobierno con empresas de energía y gas sigue sin saldarse y ya supera los $3 billones: Acolgen

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) advirtió que el Gobierno Nacional sigue con una deuda billonaria con las empresas del sector energético por cuenta de los subsidios aplicados en las facturas de hogares vulnerables.
Según explicó la presidenta del gremio, Natalia Gutiérrez, estos subsidios corresponden a descuentos que las compañías aplican actualmente en los recibos de los usuarios de menores ingresos, bajo el compromiso de que el Gobierno posteriormente reembolse esos recursos.