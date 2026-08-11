Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Santa Fe espera a Conmebol y niega cambio de sede ante River Plate: “No hay motivos”

El terremoto que sacudió a Colombia obligó a aplazar el duelo de Sudamericana entre Santa Fe y River Plate. En Argentina surgieron versiones sobre llevar el partido a Quito, Lima o Miami, pero el club bogotano asegura que El Campín está apto.

  • Santa Fe está a la espera de la decisión de la Conmebol sobre su serie de Copa Sudamericana ante River Plate. FOTO COLPRENSA
    Santa Fe está a la espera de la decisión de la Conmebol sobre su serie de Copa Sudamericana ante River Plate. FOTO COLPRENSA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

El terremoto que sacudió a Colombia obligó a modificar el calendario de la Copa Sudamericana. El partido de ida entre Santa Fe y River Plate, programado inicialmente para este miércoles 12 de agosto en El Campín, fue aplazado luego de que el Gobierno declarara la emergencia como desastre nacional.

La decisión generó incertidumbre alrededor de la serie y, especialmente, sobre la sede del compromiso. Desde Argentina comenzaron a circular versiones que apuntaban a la posibilidad de que el encuentro se disputara fuera de Bogotá, algo que generó molestia entre los hinchas de Santa Fe que ya habían adquirido sus entradas.

El diario La Nación, en una publicación de este lunes 10 de agosto, aseguró que existía la posibilidad de trasladar el compromiso a “algún país vecino”, con el objetivo de que Santa Fe pudiera conservar, en la medida de lo posible, su condición de local.

Posteriormente, el periodista argentino Hernán Castillo, reconocido por su seguimiento a River Plate, señaló en su cuenta de X que el partido podría disputarse en Quito, Lima o Miami, mientras que la vuelta se mantendría en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de Conmebol sobre un cambio de sede.

Santa Fe asegura que El Campín está listo

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, explicó que el club recibió la comunicación oficial de Conmebol sobre el aplazamiento del encuentro y que ahora espera conocer la nueva programación.

“Sobre las 5:30 de la tarde recibimos comunicación de Conmebol para aplazar el partido. Ya habíamos organizado todo, pero ya se canceló también el itinerario que teníamos para Argentina. Nos tenemos que acomodar y esperar a que Conmebol determine el día que asigne para este partido, pensamos que puede ser la próxima semana, pero falta el pronunciamiento oficial”, manifestó Méndez en El Morningol de AS y Caracol Radio.

El dirigente también se refirió a las versiones que comenzaron a circular en Argentina sobre un supuesto traslado del partido a otra ciudad o incluso a otro país.

Méndez fue contundente: Santa Fe ya le comunicó a Conmebol que Bogotá está en condiciones de recibir el encuentro, pues el terremoto no ocasionó daños en El Campín.

“Nosotros no tenemos conocimiento, esperemos a Conmebol. A través de la FCF les hicimos llegar que en Bogotá afortunadamente no hubo desastre, nos asustamos y lo sentimos el terremoto, pero no hubo afectaciones físicas ni locativas”, explicó.

El presidente cardenal agregó que el Puesto de Mando Unificado (PMU) determinó que el escenario deportivo se encuentra en condiciones para continuar funcionando.

“El PMU manifestó que el estadio está apto para seguir funcionando. Los aeropuertos de Bogotá siguen funcionando y creemos que no va a haber cambio de sede, no hay los motivos para que se tome esa decisión”, afirmó.

“Para nosotros no es lógico”

Ante la posibilidad de que Santa Fe pierda la localía frente a River, Méndez consideró que las versiones surgidas en Argentina corresponden a especulaciones y aseguró que el club espera que Conmebol tome una decisión definitiva.

“Creo que fue alguna especulación periodística que había cambio de sede, para nosotros no es lógico, pero respetamos Conmebol y esperamos que en su sana crítica programe el partido para el día que estimen conveniente”, señaló.

El aplazamiento también afecta el partido de vuelta. El compromiso que estaba programado para el 19 de agosto en el Monumental de Buenos Aires deberá ser reprogramado, pues ahora esa fecha podría corresponder al encuentro de ida.

Santa Fe, por ahora, permanece a la espera de la determinación oficial de Conmebol, mientras la incertidumbre crece entre los aficionados que tenían previsto asistir a El Campín.

También está en juego el partido contra Nacional

La situación no solo afecta la participación internacional del equipo bogotano. Santa Fe también debe definir qué ocurrirá con su compromiso por la Liga BetPlay-2, en el que está programado para visitar a Atlético Nacional el sábado 15 de agosto en el estadio Atanasio Girardot.

El club deberá reorganizar su calendario en medio de un panorama todavía incierto, a la espera de que Conmebol defina la nueva fecha para enfrentar a River Plate y se conozcan las decisiones correspondientes al torneo colombiano.

Por ahora, la posición de Santa Fe es clara: Bogotá está en condiciones de recibir a River Plate y el club no contempla un cambio de sede mientras Conmebol no determine lo contrario.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué se aplazó el partido entre Santa Fe y River Plate?
El partido de ida, programado para el 12 de agosto en El Campín, fue aplazado debido al terremoto que sacudió a Colombia y a la declaración de desastre nacional por parte del Gobierno.
¿Santa Fe contempla cambiar de sede para enfrentar a River Plate?
No. El presidente Eduardo Méndez aseguró que el club informó a Conmebol que Bogotá está en condiciones de recibir el partido y que El Campín no sufrió afectaciones. Las versiones sobre Quito, Lima o Miami no han sido confirmadas.
¿Qué pasará con el partido de vuelta en Argentina?
El duelo de vuelta, inicialmente programado para el 19 de agosto en el Monumental de Buenos Aires, también deberá ser reprogramado, pues la nueva fecha de la ida todavía está por definir.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos