Santa Fe espera a Conmebol y niega cambio de sede ante River Plate: “No hay motivos”

La decisión generó incertidumbre alrededor de la serie y, especialmente, sobre la sede del compromiso. Desde Argentina comenzaron a circular versiones que apuntaban a la posibilidad de que el encuentro se disputara fuera de Bogotá, algo que generó molestia entre los hinchas de Santa Fe que ya habían adquirido sus entradas.

El terremoto que sacudió a Colombia obligó a modificar el calendario de la Copa Sudamericana. El partido de ida entre Santa Fe y River Plate, programado inicialmente para este miércoles 12 de agosto en El Campín, fue aplazado luego de que el Gobierno declarara la emergencia como desastre nacional.

El diario La Nación, en una publicación de este lunes 10 de agosto, aseguró que existía la posibilidad de trasladar el compromiso a “algún país vecino”, con el objetivo de que Santa Fe pudiera conservar, en la medida de lo posible, su condición de local.

Posteriormente, el periodista argentino Hernán Castillo, reconocido por su seguimiento a River Plate, señaló en su cuenta de X que el partido podría disputarse en Quito, Lima o Miami, mientras que la vuelta se mantendría en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de Conmebol sobre un cambio de sede.

Santa Fe asegura que El Campín está listo

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, explicó que el club recibió la comunicación oficial de Conmebol sobre el aplazamiento del encuentro y que ahora espera conocer la nueva programación.

“Sobre las 5:30 de la tarde recibimos comunicación de Conmebol para aplazar el partido. Ya habíamos organizado todo, pero ya se canceló también el itinerario que teníamos para Argentina. Nos tenemos que acomodar y esperar a que Conmebol determine el día que asigne para este partido, pensamos que puede ser la próxima semana, pero falta el pronunciamiento oficial”, manifestó Méndez en El Morningol de AS y Caracol Radio.

El dirigente también se refirió a las versiones que comenzaron a circular en Argentina sobre un supuesto traslado del partido a otra ciudad o incluso a otro país.

Méndez fue contundente: Santa Fe ya le comunicó a Conmebol que Bogotá está en condiciones de recibir el encuentro, pues el terremoto no ocasionó daños en El Campín.

“Nosotros no tenemos conocimiento, esperemos a Conmebol. A través de la FCF les hicimos llegar que en Bogotá afortunadamente no hubo desastre, nos asustamos y lo sentimos el terremoto, pero no hubo afectaciones físicas ni locativas”, explicó.

El presidente cardenal agregó que el Puesto de Mando Unificado (PMU) determinó que el escenario deportivo se encuentra en condiciones para continuar funcionando.

“El PMU manifestó que el estadio está apto para seguir funcionando. Los aeropuertos de Bogotá siguen funcionando y creemos que no va a haber cambio de sede, no hay los motivos para que se tome esa decisión”, afirmó.

“Para nosotros no es lógico”

Ante la posibilidad de que Santa Fe pierda la localía frente a River, Méndez consideró que las versiones surgidas en Argentina corresponden a especulaciones y aseguró que el club espera que Conmebol tome una decisión definitiva.

“Creo que fue alguna especulación periodística que había cambio de sede, para nosotros no es lógico, pero respetamos Conmebol y esperamos que en su sana crítica programe el partido para el día que estimen conveniente”, señaló.

El aplazamiento también afecta el partido de vuelta. El compromiso que estaba programado para el 19 de agosto en el Monumental de Buenos Aires deberá ser reprogramado, pues ahora esa fecha podría corresponder al encuentro de ida.

Santa Fe, por ahora, permanece a la espera de la determinación oficial de Conmebol, mientras la incertidumbre crece entre los aficionados que tenían previsto asistir a El Campín.

También está en juego el partido contra Nacional

La situación no solo afecta la participación internacional del equipo bogotano. Santa Fe también debe definir qué ocurrirá con su compromiso por la Liga BetPlay-2, en el que está programado para visitar a Atlético Nacional el sábado 15 de agosto en el estadio Atanasio Girardot.

El club deberá reorganizar su calendario en medio de un panorama todavía incierto, a la espera de que Conmebol defina la nueva fecha para enfrentar a River Plate y se conozcan las decisiones correspondientes al torneo colombiano.