7 aeropuertos de Colombia se recuperan tras el terremoto: Pereira sigue cerrado

La operación aérea avanza de manera gradual tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país, así lo hizo saber el Ministerio de Transporte. Aunque la cartera de Transporte aclaró que Pereira, Buenaventura, Cartago y Manizales mantienen restricciones para vuelos comerciales. También MinTransporte precisó que la situación de los aeropuertos continúa evolucionando luego del fuerte movimiento telúrico registrado el lunes en Chocó. Por su lado, la Aeronáutica Civil adelanta inspecciones y trabajos para determinar las condiciones de las terminales y avanzar en la recuperación de las operaciones. Siga leyendo: Vías bloqueadas, apagones, aeropuertos afectados y zonas incomunicadas: así impactó el terremoto a Colombia

Cali, Quibdó y Armenia operan con normalidad

De acuerdo con el más reciente balance, los aeropuertos Alfonso Bonilla Aragón de Cali, El Caraño de Quibdó y El Edén de Armenia operan con normalidad. En contraste, las pistas de Pereira, Buenaventura, Cartago y Manizales ya se encuentran habilitadas para atender vuelos humanitarios y de Estado, pero las operaciones comerciales continúan restringidas mientras avanzan las verificaciones de seguridad. “Con Aerocivil trabajamos para restablecerla cuanto antes”, señaló MinTransporte.

Así se afectó el aeropuerto de Pereira.

Pereira, el aeropuerto más afectado por el terremoto

El caso más complejo se presenta en el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, que continúa cerrado después de las afectaciones ocasionadas por el terremoto. Videos difundidos después del sismo muestran momentos de pánico dentro de la terminal, mientras pasajeros y trabajadores buscaban refugio ante el movimiento de la infraestructura. En las imágenes también se observan paneles del techo desprendidos y escombros en el piso, lo que llevó a suspender las operaciones aeroportuarias. La situación también generó dificultades para algunos viajeros y turistas. Por ejemplo, una familia mexicana que llegó a Pereira de vacaciones tuvo que pasar la noche en un andén debido a que sus maletas quedaron dentro del avión. Cabe recordar que el aeropuerto Matecaña es una infraestructura relativamente reciente y es objeto de crítica por sus daños. Su nueva terminal fue construida mediante un contrato de Alianza Público-Privada (APP) y fue inaugurada oficialmente en 2020. El proyecto estuvo a cargo de CSS Constructores S.A., actualmente conocida como Inzignia Construction S.A., mientras que la operación está a cargo de la Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña (OPAM S.A.S.).