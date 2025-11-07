x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Cristiano Ronaldo aseguró que se casará con Georgina después de ganar el Mundial 2026 con Portugal y reveló más detalles

Durante la entrevista viral y exclusiva con el reconocido periodista británico Piers Morgan, el astro portugués habló sobre varios temas profesionales y personales, donde aseguró que ya tiene una fecha para su boda.

  • Cristiano Ronaldo, delantero portugués, de 40 años, reveló que espera casarse con su pareja luego del Mundial de Norteamérica 2026. FOTO: Tomada de redes sociales @Cristiano
    Cristiano Ronaldo, delantero portugués, de 40 años, reveló que espera casarse con su pareja luego del Mundial de Norteamérica 2026. FOTO: Tomada de redes sociales @Cristiano
  • Cristiano Ronaldo, que viene de ganar la UEFA Nations League con Portugal, lleva siete años al lado de Georgina Rodríguez. FOTO: Tomada de redes sociales @Cristiano
    Cristiano Ronaldo, que viene de ganar la UEFA Nations League con Portugal, lleva siete años al lado de Georgina Rodríguez. FOTO: Tomada de redes sociales @Cristiano
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

07 de noviembre de 2025
bookmark

La estrella de fútbol portugués, Cristiano Ronaldo, confirmó que sus planes de boda con Georgina Rodríguez, siete años después de iniciar su relación, se harán realidad y espera que sean con un acompañante especial: la copa mundial.

Le puede interesar: Pep Guardiola llega a los 1.000 partidos como entrenador y es el número 39 en lograrlo; ¿quiénes son los otros?

El futbolista exReal Madrid y ganador de cinco balones de oro, reveló que la unión matrimonial, aunque sin una fecha exacta definida, podría celebrarse una vez finalice la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En la viral conversación con Piers Morgan Uncensored, el delantero de Al Nassr, de 40 años, combinó sus aspiraciones profesionales y personales, revelando que le gustaría celebrar la boda con la copa del mundo en sus brazos.

“Planeamos hacerlo después del Mundial, con el trofeo. Espero ganar la copa”, afirmó el delantero portugués entre risas, dejando claro su deseo de levantar la copa antes de contraer matrimonio.

Una ceremonia íntima, lejos de los focos

Ronaldo, capitán y referente de Portugal, también compartió detalles sobre el formato de la ceremonia, indicando que se realizará bajo un estricto criterio de privacidad, tal como lo prefiere su prometida.

El astro portugués aseguró que respetará el deseo de Georgina Rodríguez de evitar un evento masivo con amplia cobertura mediática: “A ella no le gustan las fiestas multitudinarias. Valora mucho su privacidad. Así que respetaré su decisión”.

La pareja, reconocida por la discreción con la que maneja su vida familiar, buscará que la boda sea un reflejo de la estabilidad y el agradecimiento que han construido juntos. El objetivo es una ceremonia que simbolice amor y unión, priorizando la intimidad sobre la ostentación.

Cristiano Ronaldo, que viene de ganar la UEFA Nations League con Portugal, lleva siete años al lado de Georgina Rodríguez. FOTO: Tomada de redes sociales @Cristiano
Cristiano Ronaldo, que viene de ganar la UEFA Nations League con Portugal, lleva siete años al lado de Georgina Rodríguez. FOTO: Tomada de redes sociales @Cristiano

Con la mira puesta en el torneo de 2026, Cristiano Ronaldo se prepara para cerrar una etapa deportiva histórica y dar el paso personal de casarse con la mujer que ha sido su compañera en su carrera, familia y sueños.

También le puede interesar: Luis Díaz buscará su sexto gol en Bundesliga, y Quintero y Castaño quieren ganar clásico argentino; Así será la agenda del fin de semana para los colombianos en el exterior

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida