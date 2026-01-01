Gobierno Nacional giró $70.000 millones para el rescate financiero de la UdeA: ¿por qué no lo hizo antes?

El Ministerio de Educación giró $70.000 millones a la Universidad de Antioquia para garantizar su funcionamiento en el primer trimestre de 2026, en medio de la profunda crisis presupuestal que la institución arrastra, y de las polémicas que marcaron a la alma máter durante 2025.
“Los recursos están destinados a gastos de funcionamiento, indispensables para la operación académica, administrativa y misional de la universidad, así como para garantizar condiciones de estabilidad institucional”, indicó el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.
Hay que recordar, que este anuncio se hace a pocos días de que el Gobierno Nacional removiera de su cargo al rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, una decisión que fue rechazada duramente por la Gobernación de Antioquia, desde donde se anticiparon acciones legales para buscar revertirla.
