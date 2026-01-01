Gobierno Nacional giró $70.000 millones para el rescate financiero de la UdeA: ¿por qué no lo hizo antes?

El Ministerio de Educación giró $70.000 millones a la Universidad de Antioquia para garantizar su funcionamiento en el primer trimestre de 2026, en medio de la profunda crisis presupuestal que la institución arrastra, y de las polémicas que marcaron a la alma máter durante 2025. “Los recursos están destinados a gastos de funcionamiento, indispensables para la operación académica, administrativa y misional de la universidad, así como para garantizar condiciones de estabilidad institucional”, indicó el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín. Hay que recordar, que este anuncio se hace a pocos días de que el Gobierno Nacional removiera de su cargo al rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, una decisión que fue rechazada duramente por la Gobernación de Antioquia, desde donde se anticiparon acciones legales para buscar revertirla. Le puede interesar: Golpe en la UdeA: Gobierno Nacional removió al rector John Jairo Arboleda, ¿se la quieren tomar?

Presupuesto para 2026

Vale la pena recordar que la principal universidad pública de Antioquia pasó fuertes dificultades económicas durante el año que acaba de terminar. De hecho, a mediados de diciembre se estimaba que necesitaría $135.000 millones para concluir 2025 y tuvo que salir a vacaciones sin terminar de pagar la nómina y prestaciones de sus empleados y docentes. No obstante, el déficit presupuestal es mucho mayor. Aduciendo la fuerte crisis y que supuestamente esta se debía a una deficiente gestión por parte de la administración de Arboleda, en septiembre pasado el Gobierno Nacional había nombrado a una inspectora in situ, una figura que nunca se había visto en la universidad y que también generó controversia por presuntamente no haber sido notificada debidamente a la rectoría. Y a mediados de diciembre, el Ministerio de Educación le mandó un ultimátum al rector Arboleda quejándose de la poca colaboración que supuestamente había recibido esa funcionaria para el cumplimiento de su misión. A la vez, le exigía la presentación perentoria, en un plazo de dos días, de un plan de austeridad y de ajuste en el presupuesto que se definiera para el año 2026. Desde ese momento, en el ámbito universitario ya se veía venir una especie de “golpe de Estado” a la administración de Arboleda, la cual se hizo efectiva el martes pasado, 30 de diciembre, cuando el MinEducación anunció que le nombraría un reemplazo temporal a Arboleda. Algunos se preguntan entonces por qué si la intención del gobierno Petro era lanzarle un salvavidas a la U. de A. no lo hizo antes.

Lo que espera en 2026 en materia económica