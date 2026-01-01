Diego Arias continuará como técnico de Nacional, y estos son los desafíos que lo pondrán a prueba

Diego Arias seguirá al frente de Atlético Nacional en el inicio de este 2026 y lo hará en medio de un escenario cargado de retos, expectativas y debates. Su continuidad no es un simple acto administrativo: es una apuesta deportiva e institucional que busca, de una vez por todas, darle estabilidad a un proyecto que en los últimos años ha navegado entre cambios constantes y resultados irregulares.
El primer gran desafío para Arias será consolidar una idea de juego clara y reconocible. El cierre de 2025 dejó sensaciones encontradas: hubo altibajos evidentes, pero también una mejora sustancial respecto a lo que el equipo mostraba bajo la dirección de Javier Gandolfi. Nacional terminó compitiendo mejor, con mayor orden táctico y una identidad más cercana a lo que históricamente ha exigido su hinchada. Ahora, el reto es sostener ese crecimiento y convertirlo en una constante, no en una excepción.
A la par de esa consolidación futbolística, Arias deberá insertar de la mejor manera a las caras nuevas del plantel, un proceso que siempre requiere tiempo, pero que en Nacional suele estar acompañado de una presión inmediata por resultados. El entrenador tendrá que encontrar el equilibrio entre el rendimiento colectivo y las individualidades, potenciando refuerzos y recuperando piezas que terminaron el año bajo cuestionamientos.