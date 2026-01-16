La increíble cifra por la que Cristiano Ronaldo y Giorgina Rodríguez están vendiendo su lujosa mansión en Portugal

El lugar para un próximo retiro soñado de Cristiano Ronaldo en su casa en suelo portugués ha cambiado de rumbo en tan poco tiempo y de manera drástica durante este mes de enero de 2026.
Tras años de planificación, obras ininterrumpidas y un presupuesto que superó todas las proyecciones iniciales, el futbolista y su pareja, Georgina Rodríguez, decidieron colocar el cartel de “se vende” en su mansión de Cascais.
El precio de salida se ha fijado en una cifra cercana a los 35.000.000 de euros (aproximadamente 41.7 millones de dólares), marcando el final de un proyecto que comenzó a gestarse hace seis años con el sueño de poder descansar en Portugal.