La increíble cifra por la que Cristiano Ronaldo y Giorgina Rodríguez están vendiendo su lujosa mansión en Portugal

El lugar para un próximo retiro soñado de Cristiano Ronaldo en su casa en suelo portugués ha cambiado de rumbo en tan poco tiempo y de manera drástica durante este mes de enero de 2026. Le puede interesar: El caso Carlos Andrés Gómez y la nueva ruta de los futbolistas colombianos que regresan de Europa Tras años de planificación, obras ininterrumpidas y un presupuesto que superó todas las proyecciones iniciales, el futbolista y su pareja, Georgina Rodríguez, decidieron colocar el cartel de “se vende” en su mansión de Cascais. El precio de salida se ha fijado en una cifra cercana a los 35.000.000 de euros (aproximadamente 41.7 millones de dólares), marcando el final de un proyecto que comenzó a gestarse hace seis años con el sueño de poder descansar en Portugal.

El origen de un proyecto faraónico: los curiosos detalles de alta gama

La historia de esta propiedad se remonta a 2020, cuando la pareja adquirió un terreno de 12.000 metros cuadrados en la exclusiva urbanización Quinta da Marinha. La intención original era construir una residencia definitiva para la vida de la familia tras el final de la carrera profesional del jugador. Durante el proceso de construcción, la estructura se transformó en una de las viviendas más costosas y detalladas de la costa de Portugal, diseñada específicamente para cumplir con los estándares de confort de la familia del goleador luso. La edificación cuenta con 5.000 metros cuadrados habitables donde los materiales de lujo definen cada estancia. La propiedad incorpora elementos como mármol italiano y griferías de oro macizo, que cuentan con un gran valor.

Así es la mansión de CR7 en Cascais. FOTO: Cortesía de Daily Mirror

Entre sus particularidades estéticas destaca un mural personalizado de la firma Louis Vuitton, además de una característica poco común en la zona: el acceso directo a una playa privada de carácter artificial. En cuanto a las instalaciones recreativas y de salud, la mansión dispone de una piscina exterior y otra interior climatizada. Para la preparación física, se instaló un gimnasio de nivel profesional, complementado con un área de spa, sala de masajes y una sala de cine privada. El garaje fue diseñado con capacidad para 20 vehículos, pensado para albergar la colección de automóviles del futbolista. Toda esta infraestructura está gestionada por un sistema centralizado de domótica inteligente que permite el control remoto de la iluminación, la seguridad y la climatización.

El conflicto insalvable: la falta de privacidad

A pesar de la sofisticación tecnológica y el diseño a medida, el motivo del abandono del proyecto no responde a criterios económicos. La razón principal radica en la exposición de la vivienda. Según informaciones de medios como A Bola, Daily Mail y Mirror, la ubicación de la parcela, flanqueada por campos de golf y centros hípicos, permite que otros residentes y visitantes tengan vistas directas hacia el interior de la propiedad.

Esta vulnerabilidad en la privacidad resultó incompatible con el estilo de vida que buscaban Cristiano y Georgina. La pareja había proyectado incluso la escolarización de sus hijos en centros educativos cercanos para establecer una rutina duradera en Cascais, pero la imposibilidad de garantizar un entorno blindado a las miradas ajenas paralizó sus planes familiares.

Una parte del interior de la mansión. FOTO: Cortesía de Daily Mirror

Negociaciones fallidas y decisión final