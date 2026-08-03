Camilo Durán debutó con victoria en el Celtic, pero ya piden un cambio de posición

El delantero colombiano hizo historia al convertirse en el primer futbolista de su país en disputar un partido oficial con el Celtic, aunque su estreno dejó abierto el debate sobre el lugar donde debería jugar.
Camilo Durán tuvo este lunes un estreno soñado con el Celtic al celebrar una victoria en el inicio de la Scottish Premiership, aunque su actuación también despertó un intenso debate entre los aficionados y la prensa escocesa.
El atacante colombiano, de 24 años, hizo historia al convertirse en el primer colombiano en disputar un partido oficial con el Celtic, uno de los clubes más importantes y laureados de Escocia. Su debut se produjo en el triunfo 1-0 sobre el Dundee, otro de los equipos tradicionales del fútbol escocés.